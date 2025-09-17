به گزارش ستاد خبری سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، مراسم رونمایی از پوستر سی‌ و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان عصر امروز سه‌شنبه ۲۵ شهریور در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

در این مراسم، آیدین مهدی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی، رضوان صادق‌زاده دبیر جشنواره، کیانوش غریب‌پور دبیر هنری جشنواره، بهرام کلهرنیا و جمال عرب‌زاده اعضای شورای سیاستگذاری این رویداد حضور داشتند.

کیانوش غریب‌پور، طراح پوستر و مدیر هنری جشنواره ـ ضمن تشریح روند شکل‌گیری هویت بصری جدید، از تلاش برای بازآفرینی تصویری متفاوت و نزدیک به نسل جوان سخن گفت.

غریب‌پور با اشاره به ضعف‌های هویت بصری دوره‌های پیشین توضیح داد: «لوگوی جشنواره در سال‌های گذشته چندان جدی گرفته نمی‌شد و اغلب در پوسترها به چشم نمی‌آمد. بنابراین تلاش کردم طرحی بسازم که خودِ لوگو به یک اثر هنری و حتی پوستر مستقل تبدیل شود.»

او ایده اصلی لوگو را بر مبنای تایپوگرافی واژه «جوانان» و تکثیر فرم‌های دایره‌ای معرفی کرد و افزود: «این نسل امروز مرجع جامعه است و جشنواره باید زبان بصری آن‌ها را بازتاب دهد. ترکیبی از هندسه خشن و بافت تصویری روزمره تهران، پایه طراحی پوستر شد.»

در ادامه، غریب‌پور به انتخاب عناصر شهری تهران به عنوان بستر تصویری اشاره کرد: «تهران امروز خاکستری است، با کرکره‌های فرسوده و دیوارهای سیمانی. همین ویژگی‌ها را وارد کار کردم تا پوستر با واقعیت زندگی جوانان پیوند بخورد. حتی حضور گربه‌های خیابانی تهران به‌عنوان بخشی از هویت شهر در طرح اصلی دیده می‌شود.»

مدیر هنری جشنواره همچنین درباره تغییر در طراحی تندیس توضیح داد: «به جای یک شیء ایستاده، تصمیم گرفتیم تندیسی کاربردی و تعاملی بسازیم. دستبندهای برنزی طراحی شده‌اند که هر کدام با بافت و رنگ متفاوت به برگزیدگان اهدا خواهد شد. این دستبندها هم یادگار جشنواره‌اند و هم می‌توانند در زندگی روزمره استفاده شوند.»

گفتنی است، سی‌ و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان با شعار «من اینجا ریشه در خاکم» امسال با حضور ١۵۴ هنرجوی جوان از ١٨ تا ٢۵ سال از استان‌های کشور به تهران می‌آیند و در روزهای ٣١ شهریور تا ۴ مهر در کارگاه‌های تخصصی در ١١ رشته طراحی، نقاشی، عکاسی، خوشنویسی، نگارگری، کاریکاتور، سرامیک هنری، مجسمه، رسانه‌های هنری جدید، تصویر سازی و گرافیک با همراهی استادان هنر، آثارشان را برای جشنواره هنرهای تجسمی جوانان خلق می‌کنند.

