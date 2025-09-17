آیین نکوداشت هنرمندان انجمن صنفی لابراتور فیلم برگزار شد

به گزارش ایلنا، میثم کریمی که اجرای این مراسم را برعهده داشت. از محمدمهدی عسگرپور رئیس هیات مدیره خانه سینما دعوت کرد تا برای خوشامدگویی به روی سن بیاید و او گفت: با تاخیر روز ملی سینما و برگزاری این مراسم را خدمت شما تبریک می‌گویم. این‌ مراسم به همت انجمن صنفی لابراتوار فیلم سینمای ایران برگزار شد.

وی با اشاره‌ به اینکه هنرمندان لابراتوار مانند سربازان‌ گمنام هستند، بیان داشت: هنرمندان لابراتوار به صورت جدی در سینما فعالیت می‌کنند اما کمتر از آن‌ها‌ نام‌ برده می‌شود. زمانی که بحث دیجیتال در سینمای ایران مطرح شد اولین چیزی که به ذهن همه‌ ‌ما آمد این ‌بود که ‌تکلیف لابراتورها چه می‌شود؟‌ زیرا به نظر می‌رسید که لابراتوارها خیلی دچار تغییر و تحول شوند و بخشی از همکاران ‌ما در راستای این تحولات شغلشان را ازدست بدهند. شکرخدا بخش قابل توجهی از همکاران ما و قدیمی‌های این حوزه با تغییرات کنار آمدند و در دوران تحول جزو پیشگامان این حوزه شدند.

عسگرپور ادامه داد: وظیفه ماست از همه ‌عزیزانی که چندین دهه با سختی فراوان در این حوزه فعالیت کردند، قدردانی کنیم زیرا بخش زیادی از افتخارات سینمای ما در گذشته به کمک آنها حفظ و نگهداری شده که اتفاق ارزشمندی است.

در ادامه زهرا زمانی دبیر انجمن صنفی لابراتوار فیلم سینمایی ایران نیز بیان کرد: این گردهمایی برای ما یادآور اهمیت دل‌های صمیمی اعضای یک مجموعه است. لابراتوار در این سال‌ها بخش مهمی از ساخت یک فیلم بوده است و اکثرا نادیده گرفته می‌شود. اما ما همچنان خوشحال هستیم که می‌توانیم برای سینمای ایران فعالیت کنیم.

وی تصریح کرد: از طرف خودم و هم صنفانم از بهنود بخت‌طالع و تلاش های ارزشمندشان تشکر می‌کنم که با شکیبایی والای خودشان توانستند همکاران ما‌ را گردهم بیاورند و صنف منسجم و خوبی تشکیل دهند.

در ادامه ویدئویی از هنرمندان درگذشته حوزه لابراتوار فیلم پخش و یاد این هنرمندان گرامی داشته شد.

در بخش بعدی هومان شیدرنگ مدیر لابراتوار پیشگامان سینمای آریا در سخنان کوتاهی گفت: من زمانی که لابراتور آنالوگ بود، در این حوزه تجربه داشته‌ام تا به امروز که به دیجیتال تبدیل شده است، در این‌ میان ما برای اینکه از آنالوگ به دیجیتال برسیم تلاش‌های بسیاری کردیم.

در ادامه مهدی شفیعی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی، حبیب ایل بیگی مدیرعامل سینماشهر و حبیب اسماعیلی تهیه کننده پیشکسوت سینما برای تجلیل به روی صحنه آمدند و از فرامرز بیگلو برگزیده لابراتوار پیشگامان سینمای آریا تجلیل کردند.

در ادامه کلیپی از هوتن حق‌شناس از همکاران فرامرز بیگ‌لو پخش شد که به او تبریک گفت.

کسانی که در لابراتوار فعالیت دارند برای دلشان کار می کنند

در ادامه محمدحسین فرج مدیر دفتر توسعه فناوری، سینمایی سازمان سینمایی، با بیان این که کسانی که در لابراتور کار می‌کنند برای دل خودشان کار می‌کنند، از عشق و فداکاری سازندگان فیلم در مواجهه با سختی‌های این عرصه تقدیر کرد.

فرج اظهار کرد: افراد در این صنعت، شبانه‌روزی و با عشق کار می‌کنند و تمام سختی‌ها را به جان می‌خرند و این عشق آنها اصلاً قابل وصف نیست.

وی با اشاره به اهمیت فناوری‌های آنالوگ و گذار تکنولوژیک در سینما، خاطرنشان کرد: اولین باری که یک فیلمساز نتیجه کار خود را پس از فرآیند لابراتوار می‌بیند، یک لحظه تکرارنشدنی و حسی است که نشان می‌دهد لابراتوار چقدر می‌تواند حتی بر احساس سازنده فیلم تأثیر بگذارد.

در این مراسم ویدیویی از بیژن جباری مدیرعامل لابراتوار فیلمساز که در خارج از ایران حضور داشت، پخش شد.

همچنین نیما دبیرزاده مدیرعامل لابراتوار خط فرضی بیان داشت: خوشحالم فعالان حوزه لابراتوار امشب اینجا جمع هستند و شب خوبی را کنار هم سپری می‌کنیم و از تیم‌ فوق‌العاده ام در لابراتوار خط فرضی تشکر می‌کنم.

به دعوت مجری مراسم، حسن ‌رضایی (بازیگر پیشکسوت)، هوشنگ گلمکانی ( فیلمساز و منتقد سینما) و رضا اورنگ ( منتقد و پژوهشگر سینما) به روی سن آمدند و از زهرا دولابی برگزیده لابراتوار خط فرضی تجلیل کردند.

محمد مجد و سامان مجد مدیران لابراتوار مجد در ادامه روی صحنه آمدند و محمد مجد بیان کرد: از کسانی که امشب زحمت کشیدند بسیار ممنونم.‌ من بیشترین تجربه لابراتواری را دارم و معتقدم بچه‌های جوان رشد زیادی در این حوزه داشته‌اند‌ و دانش بچه‌های جوان در تمام لابراتوارها را تایید می‌کنم.

در بخش بعدی احمد امینی، علی نیک رفتار( رئیس انجمن عکاسان)، لادن طاهری ( مدیر فیلمخانه ملی ایران) به روی صحنه آمدند و از مهدی دشت‌بان فرهنگ برگزیده لابراتوار مجد تجلیل کردند.

در ادامه از محمد ابراهیمی حاجت پیشکسوت لابراتوار فیلمساز که به دلیل بیماری در مراسم حضور نداشت قدردانی شد.

لابراتوار یکی از رگ های قلب است

در بخش بعدی به دعوت میثم کریمی مجری برنامه فرهاد توحیدی( فیلمنامه نویس)، محمد طیب( مدیرکل امور بین الملل و جشنواره های سازمان سینمایی) و پدرام عظیمی (نایب رئیس انجمن لابراتوار) به روی صحنه آمدند و از صبا کریمیان برگزیده لابراتوار فام تجلیل کردند.

بعد از تجلیل پدرام عظیمی گفت: از مدیران ارشد وزارت ارشاد و دوستان خانه سینما تشکر می‌کنم به خصوص آقای بخت‌طالع که برای برگزاری این مراسم تلاش کردند. تمام دوستانی که هنر می‌خوانند در دانشگاه دو واحد درسی لابراتوار دارند، پس لابراتوار خیلی مهم است اما در سیستم دانشگاه به آن‌ کم‌توجهی شده است.

وی تصریح کرد: اگر سینما قلب باشد قطعا لابراتوار یکی از رگ‌هایی است که به سینما خون می‌رساند. فرایند تبدیل عکس و فیلم به دست دوستانی انجام می‌شود که در لابراتوار آنالوگ فعالیت ‌می‌کنند و تلاش آن‌ها ارزشمند است. خوشبختانه پوست اندازی در صنف لابراتوار انجام شده است که به نوبه خود از دوستان تشکر ‌می‌کنم.

لابراتوار به نوعی جادوگری است

دانش اقباشاوی دبیر کانون کارگردانان نیز گفت: خوشحالم از اینکه تا از زمان لابراتوارهای آنالوگ دور نشده ایم انجمن‌ ‌لابراتوار این مراسم را برگزار کردند. زیرا ما‌ اهالی سینما ‌کم کم داشتیم فراموش می کردیم که در زمان آنالوگ‌ چقدر فیلم ساختن سخت بود و باید هوش زیادی به کار می‌گرفت.

وی در ادامه با ذکر خاطره ای از اهمیت رابطه لابراتوار و عوامل فیلم‌، گفت: درواقع لابراتوار نوعی جادوگری است. ۲۳ سالم بود و در گروه کارگردانی فیلم دوئل بودم. صحنه جلوه های میدانی عجیبی داشتیم و قرار بود برای اولین بار جنگنده های دشمن و کالیبر‌های زمینی را باهم ‌در یک ‌صحنه داشته باشم. گروه کارگردانی و فیلمبرداری وصحنه و افکت در آن صحنه هم نگران کیفیت خوب اجرا و هم‌ جان آدم ‌ها بودند.برای ثبت این سکانس ۴۵ دقیقه هم بیشتر وقت نداشتیم. پس از ضبط این صحنه تازه نگرانی‌ها به وجود آمد‌ که خروجی در لابراتوار چطور خواهد بود. پس از ۲ روز نفس‌گیر نتیجه از لابراتوار آمد‌ و فوق‌العاده بود.

این کارگردان خاطرنشان کرد: همه‌چیز در سینما خام ثبت می‌شود و در نهایت به پالایشگاهی به نام لابراتوار می‌رسد و این ‌عزیزان شیمی‌دان تازه تصویر را پرورش می‌دهند. دوستان دیجیتال امروزه دیگر با مواد شیمیایی سرو کار ندارد اما در گذشته واقعا شرایط خطرناکی در لابراتوارها حاکم بود اما نگرانی گروه تولید همچنان مانند گذشته وجود دارد. ما برای صحنه ابتدایی فیلم اسفند ۵ روز جنگ را فیلمبرداری کردیم و پس از اتمام فیلمبرداری بازهم ‌نگران نتیجه کار در لابراتوار بودیم. از نظر ما قطعا لابراتوار یکی از مهم‌ترین عناصر ساخت یک ‌فیلم است. امیدوارم ریه‌هایتان سالم و چشم‌هایتان پر سو باشد.

در ادامه امیررضا معتمدی، محمدعلی حسین‌نژاد و عباس مطمئن‌زاده برای تجلیل از علی شعبانی نفر برگزیده لابراتوار روشنا روی صحنه آمدند و از او تجلیل کردند.

سعی می کنیم امانتدار خوبی باشیم

در ادامه بهنود بخت‌طالع رئیس انجمن ‌صنفی لابراتوار فیلم سینمای ایران، گفت: من عاشق سینما هستم و سال ۸۴ با دستیار کارگردانی وارد سینما شدم و افتخارم این است که سال‌ها در خدمت فیلمخانه ملی بودم. از خانم طاهری تشکر ‌می‌کنم ‌که با تمام مشکلات همواره مسیر را برای ما هموار کرده اند.‌

وی افزود: از ابتدا در انجمن هدف‌هایی داشتم؛ اینکه‌ به هم‌ ‌کمک‌ ‌کنیم تا جایگاه اصلی لابراتوار را پیدا کنیم و همچنین محوریت را با خانم‌ها‌ تقسیم ‌کنیم و صرفا آقایان در این عرصه فعال نباشند.

بخت‌طالع در ادامه با اشاره به خاطره‌ای از تعاملش با حسین فرج ادامه داد: چندین سال قبل از آقای فرج خواستم تا برای تاسیس لابراتور به من کمک کنند و ایشان گفت می‌توانم مجوز بدهم، اما دیدم واقعاً کار من نیست. تصمیم گرفتم امانتدار باشم و هر کاری از دستم برمی‌آید برای تک‌تک شما انجام دهم.

وی با اعلام همبستگی صنفی تأکید کرد: اکنون دیگر صحبت از دیجیتال نیست، ما یک خانواده به اسم خانواده سینمای ایران هستیم. امیدوارم دست در دست هم دهیم تا به بهترین جایگاه ممکن برسیم.

میثم کریمی در پایان مراسم بیان داشت: به تازگی فیلم ترمیم شده باشو غریبه کوچک‌ ساخته بهرام‌ بیضایی توسط لابراتوار روشنا جایزه بهترین فیلم را از جشنواره ونیز دریافت کرد‌ که نشان از اهمیت بالای لابراتوارها دارد.

میثم زندی مدیر دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم، مسعود نجفی مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی، عباس مطمئن زاده، محمدعلی حسین نژاد، بهرام دهقانی، علیرضا حسبنی، هومان شید رنگ، سهیل رحیمی، دکتر امیررضا معتمدی، اصغر نعیمی، بهمن اردلان، تورج ربانی، نازنین مفخم ، محسن امیریوسفی، شهراد بانکی، محمد محمدی و ... از دیگر حاضران این مراسم بودند.

