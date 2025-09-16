رابرت ردفورد درگذشت
رابرت ردفورد، بازیگر مطرح هالیوود، در ۸۹ سالگی درگذشت.
به گزارش ایلنا، سیندی برگر، مدیر اجرایی شرکت تبلیغاتی راجرز و کوان پیامکی، در بیانیهای خبر درگذشت رابرت ردفورد را اعلام کرد.
در این بیانیه اعلام شده است که رابرت ردفورد در کوهستانهای حومهٔ پروو و در خواب درگذشت، اما دلیل خاصی برای مرگ او ارائه نکرد.
«بوچ کسیدی و ساندنس کید»، «همه مردان رئیسجمهور»، «سه روز کندور»، «نیش»، «گتسبی بزرگ»، «از دل آفریقا» و «پیشنهاد بیشرمانه» از جمله فیلمهایی هستند که این بازیگر در آنها ایفای نقش کرده است.
رابرت ردفورد هرگز به عنوان بازیگر موفق به کسب جایزه اسکار نشد اما اولین تجربهٔ کارگردانیاش، درام خانوادگی «مردم عادی» برنده جایزه اسکار بهترین فیلم و بهترین کارگردانی شد.