رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی:
همه فعالیت فرهنگی بینالمللی باید تمدنمحور باشد
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در افتتاحیه دومین دوره آموزشی بدو خدمت نیروهای جدید این سازمان، به تبیین فعالیتهای فرهنگی بینالمللی و ایجاد قرارگاه فرهنگی نظام پرداخت.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این نشست با بیان اینکه وظیفه و مأموریت نخست این سازمان، حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی ایران بوده است، ابراز کرد: دال مرکزی طرح تحول سازمان، قرارگاهی شدن آن بود؛ یعنی بازگشت به فلسفه نخستین در تاسیساش.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه امروز سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بهبود تصویر ایران در جهان است، ادامه داد: کارهای خوبی توسط رایزنان فرهنگی کشورمان در خارج از کشور انجام شده است اما تلاش دشمن برای ایجاد جریان ضد ایرانی، جدیتر است. برای موفقیت در این عرصه، نیاز به جهش داریم. بنابراین میخواهیم سازمان هوشمند بسازیم که قدرت تحلیل از شرایط موجود و آینده خود را داشته باشد. نقشهای دقیق ترسیم کند که بداند به کجا میخواهد برسد.
ایمانیپور افزود: این هوشمندی نیازمند آموزش مدام است. رصد دقیق، یکی از وظایف نمایندگیهای فرهنگی در خارج از کشور است. این رصدها لازم است که به خدمت برنامه ریزی بیاید. اما متاسفانه بین مطالعه و پژوهش و دانش و اقدام رابطهای وجود ندارد. سازمانی هوشمند است بتواند وضعیت خود را درست بشناسد و نقطهای که میخواهد برسد را بداند و برای رسیدن به آن برنامه ریزی کند.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، هدف برنامه تحول این سازمان، ارتقای جایگاه و همچنین افزایش سرمایه انسانی آن است، گفت: اکنون نگاه ما در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب است. موضوع تمدنسازی در این میان مطرح است. تمدنسازی یک پروژه نیست. بلکه یک فرآیند است. زمانی از امت اسلامی صحبت میشد اما امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی، از امتسازی صحبت میکنند. تمدنسازی نیز بر پایه امتسازی شکل میگیرد. افقهایی باید گشوده شود برای تمدن نوین اسلامی و باورپذیری به اینکه ما نیازمند به نظم نوین جهانی هستیم و نظم کنونی پاسخگوی نیازهای بشر نیست. یارگیری در این زمینه حائز اهمیت است.
اجرای برنامه پنج ساله؛ نیازمند همدلی برای تحقق اقتدار فرهنگی
ایمانیپور با تاکید بر اینکه باید تمدن را به عنوان یک رویکرد نگاه کنیم و نه یک موضوع نگاه کردن، ادامه داد: همه فعالیتهای فرهنگی ما باید تمدن محور باشد. اگر راجع به حکمرانی صحبت میکنیم باید نگاه تمدن محور داشته باشیم. برای چنین نگاهی هم نیاز به مطالعه است و هم نیاز به تحقیق و تعمیق است تا به مقصد برسیم.
وی افزود: برای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برنامه پنجساله تعیین کردهایم و امسال اجرای برش نخست این برنامه آغاز شده است. تحقق این امر کار دشواری است و کار جمعی را میطلبد. ضمن اینکه باید ببینیم مقام معظم رهبری چه میخواهند. ایشان ماموریت سازمان را توسعه و تعمیق اقتدار فرهنگی نظام میدانند. ما اقتدار فرهنگی داریم و بازدارندگی هم داریم. وظیفه ما امروز نگه داشت سرمایهای است که امام خمینی (ره) به جا گذاشتهاند.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره وجوه اقتدار فرهنگی توضیح داد: ما سه ضلع برای اقتدار قائلیم. تعمیق و توسعه داراییها یکی از این اضلاع است که زبان فارسی، قرآن و عترت و انقلاب اسلامی سرمایههای ما در این عرصه است. ضلع دوم، گفتمان است. کشوری که به دنبال اقتدار است باید به دنبال گفتمان باشد. ضلع سوم اقتدار، ائتلاف و یارگیری است. برای به اقتدار رسیدن، لازم است یاران خود را زیاد کنیم و ائتلافمان را افزایش دهیم.