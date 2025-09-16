خبرگزاری کار ایران
معرفی آثار بخش مسابقه «شهر ما» چدر جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند»

کد خبر : 1686949
هیات انتخاب بخش مسابقه «شهر ما» چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان پس از بررسی آثار رسیده، ۱۸ نمایش برگزیده را معرفی کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از دبیرخانه هنری چهاردهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان، هیات انتخاب بخش مسابقه «شهر ما» که متشکل از رحمان هوشیاری، داریوش نصیری و جهانشیر یاراحمدی است، پس از بررسی آثار رسیده به دبیرخانه، منتخبین خود را به شرح زیر اعلام می‌دارد: 

۱. نامیران – کارگردان: مهسا دهقانی (استان یزد) 

۲. بی‌نهایت – کارگردانان: حسین نادری و محسن سالاری (استان تهران) 

۳. یک وانت دموکراسی – کارگردان: میلاد حسین‌زاده (استان گیلان) 

۴. بیژن و منیژه با طعم آلبالو – کارگردان: مریم عبدی (استان ایلام) 

۵. هیچ پلاس – کارگردان: امیر امینی (استان گیلان) (مشروط) 

۶. مدرسه ما – کارگردان: داوود رمضان‌زاده (استان هرمزگان) 

۷. کبوتر صلح – کارگردان: ناصر نیاحی (استان خوزستان) 

۸. خانواده آقای هاشمی – کارگردان: مارال ایزدبخش (استان بوشهر) 

۹. نجوای خاموش – کارگردانان: احسان زین‌الدینی و سعید ذبیحی (استان کرمانشاه) (ویژه غزه) 

۱۰. بهمنشیر یک نفر – کارگردان: مجتبی خلیلی (استان اصفهان) 

۱۱. خاک با طعم استخوان – کارگردان: بهنام کاوه (استان خوزستان) 

۱۲. زندگی معمولی – کارگردان: سیامک گل‌منصوری (استان کرمانشاه) 

۱۳. زندگی میان کوران – کارگردان: علیرضا شمس (استان اصفهان) 

۱۴. حوزه استحفاظی – کارگردان: مرضیه علیزاده (استان تهران) 

۱۵. معرکه ویروس – کارگردان: رضا سلطانی (استان کرمان) 

۱۶. بمانم یا بروم؟ – کارگردان: پژمان مهراب‌پور (استان خوزستان) 

۱۷. گاو – کارگردان: شهریار صادق حسنی (استان گیلان) 

۱۸. شکرانه مهر – کارگردان: میثم کرمی (استان مرکزی) (مشروط) 

چهاردهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی شهروند از دوم تا پنجم مهرماه ۱۴۰۴ در شهرستان لاهیجان برگزار خواهد شد.

