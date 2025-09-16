میراث شیخ احمد قمی؛ چگونه پل ارتباطی میان فرهنگها بسازیم
حجتالاسلام سید ابوالحسن نواب، رئیس هیأت امنای دانشگاه ادیان و مذاهب در جریان سفر به تایلند، از مزار تاریخی شیخ احمد قمی و مرکز آموزش زبان فارسی در شهر آیوتایا بازدید به عمل آورد.
به گزارش ایلنا، شیخ احمد قمی (چائو فرا بووُرن راج نایوک) یکی از شخصیتهای برجسته تاریخ روابط ایران و تایلند که در قرن هفدهم میلادی از ایران به سرزمین سیام مهاجرت و بهعنوان مشاور دربار آیوتایا و پایهگذار خاندان بانفوذ بونناک وچولا نقش مهمی در گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو ملت ایفا و مزار وی در آیوتایا، امروز مکانی تاریخی و نمادی از پیوندهای ریشهدار ایران و تایلند محسوب میشود.
در این بازدید، رئیس هیأت امنای دانشگاه ادیان و مذاهب بر اهمیت حفظ و معرفی این میراث مشترک تأکید کرد و یادآور شد که شخصیتهایی چون شیخ احمد قمی با خدمات خود، پل ارتباطی میان دو ملت ایجاد کردند و میتوانند همچنان الهامبخش نسل امروز باشند.
همچنین، مهدی زارع بیعیب رایزن فرهنگی ایران خاطرنشان کرد که مزار شیخ احمد فرصتی ارزشمند برای گسترش همکاریهای فرهنگی و توسعه گردشگری علمی – مذهبی در تایلند به شمار میرود و تقویت معرفی این میراث مشترک میتواند ابعاد تازهای از دیپلماسی فرهنگی کشورمان با تایلند ایجاد کند.
در ادامه در این شهر از مرکز آموزش زبان فارسی در دانشگاه آیوتایا بازدید که، فرصتی برای آشنایی نزدیکتر با ظرفیتهای دانشگاه آیوتایا در حوزه آموزش زبان فارسی بود.
مزار شیخ احمد قمی و مرکز آموزش زبان فارسی در آیوتایا بار از میراث تاریخی و ظرفیتهای علمی مشترک میان ایران و تایلند و بستری برای گسترش همکاریهای فرهنگی و دانشگاهی است.