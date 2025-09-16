پیام تسلیت محسن جوادی در پی درگذشت سیروس پرهام
معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت سیروس پرهام را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن جوادی (معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) در پیامی درگذشت سیروس پرهام را تسلیت گفت.
در پیام محسن جوادی برای درگذشت سیروس پرهام، مترجم و منتقد ادبی آمده است:
«خاموشی دکتر سیروس پرهام خاموشی اندیشهای است که فرهنگ را رسالت میدانست. او نخستین گامها را در نقد و ترجمه و ویرایش برداشت، اما آنچه خود بزرگترین خدمتش به فرهنگ این سرزمین میدانست، بنیانگذاری سازمان اسناد ملی ایران بود؛ حافظهای جمعی که اگر نبود، بخشی از تاریخ ما در غبار فراموشی محو میشد.
پرهام نشان داد پاسداری از فرهنگ، تنها در آفرینش اثر نیست؛ در نگهداشت ریشهها و در صیانت از یادگارهای ملت است. یاد او در حافظۀ فرهنگی ایران، همواره زنده خواهد ماند.
اینجانب این مصیبت را به خانواده ارجمند ایشان و جامعه فرهنگی و علمی کشور تسلیت عرض میکنم.