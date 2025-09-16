«مجنون» اکران میشود
فیلم سینمایی «مجنون» به تهیهکنندگی عباس نادران و کارگردانی مهدی شامحمدی با دریافت پروانه نمایش، آماده حضور در چرخه اکران شد و بهزودی در سینماهای کشور روی پرده خواهد رفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی سازمان هنری رسانهای اوج، فیلم سینمایی «مجنون» به تهیهکنندگی عباس نادران و کارگردانی مهدی شامحمدی با صدور پروانه نمایش از سوی سازمان سینمایی، آماده اکران در سینماهای سراسر کشور میشود.
این فیلم که محصول سازمان هنری رسانهای اوج است، بخشی از حماسه آفرینی شهیدان مهدی و مجید زینالدین در جزیره مجنون و عملیات بزرگ خیبر را به تصویر میکشد.
اکران «مجنون» بهزودی در سینماهای سراسر کشور آغاز خواهد شد و زمان دقیق نمایش این اثر پس از نهایی شدن قراردادهای پخش اعلام میشود.
پخش این اثر بر عهده دفتر پخش بهمن سبز است.