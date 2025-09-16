جایزه ویژه جشنواره روسیه به انیمیشن «راه» رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی این پروژه، هیئت داوران این جشنواره این انیمیشن را به دلیل «روانشناسی بی‌رحمانه و جست‌وجوی بی‌وقفه برای تجربه‌های دراماتیک» شایسته‌ی تقدیر دانسته‌اند.

انیمیشن کوتاه «راه» توسط سارنگ فیلم و The Big studios تهیه شده و پخش بین الملل آن بر عهده رفت فیلم است.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از: کارگردان و نویسنده: بابک بیگی، تهیه‌کنندگان: رها زندیه، پوریا خلج طهرانی و بابک بیگی، طراح پس‌زمینه: دناگ ملکیان، طراحی صدا: زهره علی‌اکبری؛ آهنگساز: توحید فروزان، طراحی کاراکتر، استوری‌بورد، انیمیشن، کامپوزیت و تدوین: بابک بیگی، روابط عمومی: فرانک قنبری.

