جایزه ویژه جشنواره روسیه به انیمیشن «راه» رسید
انیمیشن کوتاه «راه» (The Route) به نویسندگی و کارگردانی بابک بیگی موفق به دریافت جایزه ویژه هیئت داوران از جشنواره بین‌المللی Insomnia در کشور روسیه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی این پروژه، هیئت داوران این جشنواره این انیمیشن را به دلیل «روانشناسی بی‌رحمانه و جست‌وجوی بی‌وقفه برای تجربه‌های دراماتیک» شایسته‌ی تقدیر دانسته‌اند.

انیمیشن کوتاه «راه» توسط سارنگ فیلم و The Big studios تهیه شده و پخش بین الملل آن بر عهده رفت فیلم است.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از: کارگردان و نویسنده: بابک بیگی، تهیه‌کنندگان: رها زندیه، پوریا خلج طهرانی و بابک بیگی، طراح پس‌زمینه: دناگ ملکیان، طراحی صدا: زهره علی‌اکبری؛ آهنگساز: توحید فروزان، طراحی کاراکتر، استوری‌بورد، انیمیشن، کامپوزیت و تدوین: بابک بیگی، روابط عمومی: فرانک قنبری.

