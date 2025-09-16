به گزارش ایلنا، صبح روز سه‌شنبه، ۲۵ شهریور، نشست صمیمانه‌ای میان سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، همراه با اعضای این تشکل برگزار شد.

در این جلسه، راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک و ارتقای بهره‌گیری از ظرفیت‌های جامعه کارگری در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وزیر میراث‌فرهنگی در این نشست تصریح کرد: گردشگری اولویت نخست اقتصادی کشور است و با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی می‌توانیم فرصت‌های اشتغال، درآمدزایی و ارزآوری را افزایش دهیم.

صالحی‌امیری با اشاره به توانمندی‌های خانه کارگر در حوزه اقامتی و صنایع‌دستی گفت: خانه کارگر فضاهای اقامتی مناسبی در اختیار دارد و می‌توان از بازنشستگان کارگری برای ایجاد واحدهای بوم‌گردی بهره برد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره جذب گردشگران خارجی افزود: هدف‌گذاری ما رسیدن به ۱۵ میلیون گردشگر خارجی تا پایان برنامه هفتم توسعه است. در همین راستا، حجم گسترده‌ای از پروژه‌های هتل‌سازی در کشور فعال است و برنامه ما ساخت سالانه ۱۰۰ هتل و ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی است.

دبیرکل خانه کارگر نیز با تأکید بر اهمیت گردشگری در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی اظهار داشت: فعالیت‌های خانه کارگر از سال ۱۳۶۵ آغاز شده و امروز ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی داریم. آماده همکاری کامل با وزارت میراث‌فرهنگی برای تحقق اهداف ملی هستیم.

در پایان نشست، طرفین بر تشکیل کمیته‌ای مشترک برای بررسی و پیگیری موضوعات مرتبط با جامعه کارگری و گردشگری تأکید کردند.

محورهای این همکاری شامل توسعه سفرهای اقتصادی، استفاده از توانمندی‌های بازنشستگان در بوم‌گردی، بهره‌مندی کارگران از اقامتگاه‌های گردشگری، حمایت از پژوهش‌های دانشجویی و ایجاد رشته دانشگاهی حقوق گردشگری است.

تقدیر خانه کارگر از وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

اعضای خانه کارگر در این جلسه، ضمن تقدیر از مدیریت و دستاوردهای صالحی‌امیری، بر استمرار همکاری‌های راهبردی و تقویت جایگاه گردشگری در اقتصاد فرهنگی کشور تأکید کردند.

در پایان این نشست، توافق شد کمیته‌ای مشترک برای توسعه و تقویت روابط میان وزارتخانه و خانه کارگر تشکیل شود.

استفاده از توان جامعه کارگری در صنایع‌دستی، مشارکت بازنشستگان گردشگری در راه‌اندازی بوم‌گردی‌ها، بهره‌مندی جامعه کارگری از اقامتگاه‌های گردشگری در سراسر کشور، توسعه سفرهای ارزان‌قیمت، حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی در حوزه گردشگری و ایجاد رشته دانشگاهی حقوق گردشگری از محورهای اصلی این جلسه بود.

یارمحمدی، عضو خانه کارگر، در این نشست با تقدیر از عملکرد وزیر میراث‌فرهنگی گفت: دکتر صالحی‌امیری را مدیری باهوش و خلاق می‌دانیم که در دوره مسئولیت خود دستاوردهای ارزشمندی در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری رقم زده است.

وی همچنین ثبت‌جهانی محوطه‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد را از اقدامات برجسته دوران وزارت وی دانست و بر ضرورت پیگیری ایجاد رشته حقوق گردشگری از طریق وزارت علوم تأکید کرد.

محمودی، دیگر عضو خانه کارگر، با ستایش از نگاه مفهوم‌ساز وزیر، نقش وی در بهبود حکمرانی گردشگری و تقویت روابط بین‌المللی به‌ویژه با مصر را حائز اهمیت خواند و بر ارزشمندی شورای راهبردی وزارتخانه در شنیدن دیدگاه نخبگان و اقدامات میدانی تأکید کرد.

محسنی نیز با اشاره به جمعیت بیش از سه میلیون نفری اعضای خانه کارگر و خانواده‌های آن‌ها، درخواست حمایت از اقامتگاه‌های کارگری و بهره‌مندی از ظرفیت‌های گردشگری را مطرح کرد.

اسلامی ضمن ارائه گزارش وضعیت ۶۰۰ واحد اقامتی خانه کارگر در ۱۱ استان، از استقبال گسترده جامعه کارگری و گردشگران از این اقامتگاه‌ها خبر داد.

حیدری با اشاره به تعامل سازنده وزیر با رسانه‌ها و اهمیت نقش خبرگزاری ایلنا در تبیین ظرفیت‌های گردشگری و آثار تاریخی استان‌ها، گفت: وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از معدود مدیرانی است که فرصت تبادل نظر مستقیم با خبرنگاران و اصحاب رسانه را فراهم می‌کند.

انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، در پایان این نشست گفت: توجه بخش‌های مختلف به موضوع گردشگری نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک این حوزه است. خوشبختانه جایگاه گردشگری در تصمیم‌گیری‌های کلان نظام ارتقا یافته و امروز در سطوح عالی مدیریتی و اجرایی، مورد توجه قرار دارد.

