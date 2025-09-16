به گزارش خبرنگار ایلنا، آیین رونمایی از مجموعه سی جلدی استعمارشناسی ایرانی با حضور محمدباقر قالیباف (رییس مجلس شورای اسلامی) علیرضا زاکانی (شهردار تهران)، موسیقی نجفی (رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) و دیگر مقامات لشگری و کشوری، صبح امروز در سالن‌ همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران و رایزن فرهنگی نیز در این رویداد حضور داشتند.

در حاشیه آیین رونمایی نیز نمایشگاهی از آثار ضد استعمار دایره شده بود که مخاطبان از آن دیدن کردند.

پس از تلاوت قرآن کریم و پخش سرود ملی کشورمان، پخش نماهنگ سخنرانی ضد استعماری مقام معظم رهبری، اجرای سرود ای وطنم ایران با صدای محمد معتمدی، سخنرانی موسی نجفی، رونمایی از کتاب و اهدای جوایز به خانواده چهار شهید و قهرمان میلی ایران (شهید امیرعلی حاجی زاده، شهید طهرانی مقدم، شهید فریدون عباسی، شهید محمدمهدی طهرانچی بخش‌های مختلف این مراسم بود.

محمدباقر قالیباف، در این رویداد سخنرانی کرد. پیام صوتی رضا داوری نیز پخش شد.

در حاشیه مراسم موسی نجفی ر(ییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) درباره این رویداد، گفت: مطالعات استعمارشناسی در ایران طرح ملی و کلان است که از سه سال و نیم قبل، شروع شد و فارسی آن سال قبل به پایان رسید. حال سی جلد کتاب در زمینه‌های مختلف مربوطه به استعمار به چاپ رسیده است.

محمدجواد نجفی (مسئول بخش علمی دانشگاهی در رایزنی فرهنگی ایران در عراق) نیز گفت: این برنامه یک رویداد فرهنگی و علمی است که به صورت هفته بود. در ادامه هم، هفته استعمار را در عراق برگزار کردیم که پژوهشگران ایرانی در آن حضور داشتند.

ندا کعبی (استاد دانشگاه در بغداد) نیز بیان کرد: اهمیت کتاب مذکور در این است که به موضوع استعمار پرداخته است. استعمار در عراق نفوذ گسترده داشته و آثارش را در تاریخ فرهنگ ما به چشم می‌خورد. لذا ضروری است ما نیز با الهام گرفتن از چنین آثاری نسل‌های آینده را با چنین خطراتی بیشتر آشنا کنیم.

انتهای پیام/