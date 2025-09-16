«همبستگی با غزه در قاب نقاشی» با حضور هنرمندان ایرانی و عراقی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، کارگاه نقاشی «همبستگی با غزه در قاب نقاشی» ۲۴ شهریور با حضور هنرمندانی از دو کشور ایران و عراق در فضایی مملو از رنگ و خلاقیت برگزار شد.

این ورک‌شاپ یک روزه، ۲۴ شهریورماه با حضور ۲۸ هنرمند ایرانی و عراقی، توسط مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری برگزار شد.

بر این اساس، هنرمندان عراقی که آثار نقاشی‌شان در نمایشگاه «هنر در برابر جنگ» با موضوع عرض ارادت به شهدای جنگ دوازده روزه، در گالری خانه۱ حوزه هنری به نمایش گذاشته شده، در ورک‌شاپ یک روزه همبستگی با غزه نیز شرکت و در کنار هنرمندان ایرانی، هر کدام اثری جدید خلق کردند.

زهراء حسن، رسل احمد، مرتضی ریاض، عبدالرحمن حسین، ستار جبار الزاملی، محمد کاطع، مریم احمد حسن، عادل خالد، احمد سمیر، فرح عصام، مسلم عقیل، زینب حقی، کرا العسلی، سجاد کریم، عبدالله دوشان، امینة عبدالامیر، عباس فاضل و محمد الحسناوی، ۱۸ هنرمند عراقی و کامیار صادقی، علی‌محمد شیخی، ناصر سیفی، مهدی فرخی، علی پتگر، سید عبدالله حاجی سیدحسن، صدیقه سلمان، علی بحرینی، محمدعلی نادری و حسین حبیبی، ۱۰ هنرمند ایرانی هستند که در این کارگاه شرکت کردند.

هنرمندان شرکت‌کننده در این کارگاه معتقدند در دنیایی که کلمات گاهی ناکافی به نظر می‌رسند، هنر تصویر می‌تواند احساسات عمیق، دردها و امیدها را به شکلی واضح و تاثیرگذار به مخاطب منتقل کند و با همین نگاه هم نقش‌آفرینی هنرمندانه خود را آغاز کردند.

در بوم نقاشی هنرمندان ایرانی و عراقی، گرسنگی کودکان غزه به عنوان نمادی از مظلومیت و آسیب‌پذیری، قلب بیننده را تحت تأثیر قرار داد و در کنار پرچم فلسطین، روح مقاومت و هویت ملی را به تصویر کشید.

در میان نقاشی‌ها، یک تابلو از تحریم کوکاکولا می‌گفت و به عنوان نشانه‌ای از مخالفت با اشغالگری به اراده مردم برای ایستادگی در برابر ظلم اشاره داشت. همچنین دستاویز بودن رژیم صهیونسیتی در یکی از نقاشی‌ها، به عنوان نماد قدرت و سلطه، تضادی عمیق با امید و آرزوی کودکان و ملت فلسطین را به نمایش گذاشت.

