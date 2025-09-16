معرفی فیلمهای راه یافته به بخش مسابقه داستانی کوتاه جشنواره کودک
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، ۱۹ اثر راهیافته به بخش داستانی کوتاه سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، معرفی شدند.
این آثار به شرح زیر هستند:
– «باکس ترش و ملس» به کارگردانی هانیه فراهانی و تهیهکنندگی بهراد رضازاده
– «به رنگ انار» به کارگردانی و تهیهکنندگی علی کیانی
– «بیتورا» به کارگردانی محمد فرج صالحی و تهیهکنندگی محمد مهدی اباذری
– «ته باری» به کارگردانی و تهیهکنندگی حسین پورخلیلی، محصول انجمن سینمای جوانان ایران
– «تولد» به کارگردانی ژاله نیلوفری و تهیهکنندگی مصطفی گلکار
– «حنابندون» به کارگردانی عرفانه سادات کریمی و تهیهکنندگی روزبه بمانی، محصول انجمن سینمای جوانان
– «حوریه» به کارگردانی محمود شریفی اصل و تهیهکنندگی مشترک علی اصغر سلطانی نژاد و محمود شریفی اصل، محصول انجمن سینمای جوانان قم
– «خارِپشت» به کارگردانی و تهیهکنندگی محمدعلی حسینی، محصول انجمن سینمای جوانان
– «خانهام اینجاست» به کارگردانی علیرضا آقامحمدی و تهیهکنندگی امین قطبی فر
– «دفتر شصت برگ» به کارگردانی و تهیهکنندگی پیام میرتبریزیان
– «دندان بیعقل» به کارگردانی مهری قربانی و تهیهکنندگی علیمردان داودی، محصول انجمن سینمای جوانان ایران دفتر نجف آباد
– «دوچرخه آبی» به کارگردانی سیاوش ساعدپناه و تهیهکنندگی سعید نجاتی
– «دینگو» به کارگردانی محسن عباسی و تهیهکنندگی محمدعلی غلامی، محصول مرکز فیلم جوان سوره
– «روا» به کارگردانی زهرا منصوری و تهیهکنندگی محمدمهدی فقی سیفیزاد
– «فرشته و شکاربان» به کارگردانی نوید صولتی و تهیهکنندگی مهاجر توحیدپرست، محصول انجمن سینمای جوانان ایران
– «گربه سیاه» به کارگردانی و تهیهکنندگی حمید عزیزی، محصول مشترک دفتر اردبیل انجمن سینمای جوانان ایران و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل
– «مانع» به کارگردانی افشین ملکی و تهیهکنندگی نیشتمان صالحی
– «مشق هر روز» به کارگردانی امیر روئینی و تهیهکنندگی سجاد انتظاری مهدی، محصول باشگاه فیلم رویش
– «هیچکس خانه نیست» به کارگردانی و تهیهکنندگی میثم شمسی
سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بینالملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار میشود.