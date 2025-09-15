سیروس پرهام درگذشت

خبرگزاری کار ایران
سیروس پرهام، منتقد ادبی به شیوه غربی و نیز از نخستین ویراستاران کشورمان ساعتی پیش بر اثر کهولت سن درگذشت.

به گزارش ایلنا، همسر سیروس پرهام از درگذشت این منتقد ادبی، ویراستار و فعال فرهنگی کشورمان بر اثر کهولت سن خبر داد.

سیروس پرهام ۲۴ شهریور در ۹۷ سالگی درگذشت. وی از اولین کسانی بود که به شیوه نقد ادبی غربی به نقدنویسی پرداخت. کتاب «رئالیسم و ضد رئالیسم» وی به همراه «مکاتب ادبی»، نوشته رضا سیدحسینی، از نخستین آثار در نوع خود و مدت‌ها مرجع نویسندگان ایرانی بود. پرهام همچنین از نخستین ویراستاران ایرانی و ویراستار مؤسسه انتشارات فرانکلین (علمی و فرهنگی امروز) بود.

پرهام به عنوان پیشکسوت ویراستاری ایران در یکشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵ به همراه مهدی قنواتی و مهناز مقدسی، انجمن صنفی ویراستاران را تاسیس کردند.

به گفته همسر سیروس پرهام بر اساس وصیت آن مرحوم، پیکرش در صحن امامزاده طاهر کرج آرام خواهد گرفت.

