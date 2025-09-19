به‌ گزارش خبرنگار ایلنا، اتوبوس‌های شبانه لوکس، رقیب تازه‌ پروازهای کوتاه‌‌مدت در صنعت‌گردشگری اروپا می‌شوند. این سرویس که توسط شرکت سوئیسی «Twiliner» راه‌اندازی می‌شود، قرار است در نوامبر ۲۰۲۵ آغاز به کار کند و مسافرانی را در مسیرهای سوئیس، لوکزامبورگ، بلژیک، هلند و اسپانیا جابه‌جا کند.

براساس گزارش یورونیوز، هدف اصلی از راه‌اندازی اتوبوس‌های شبانه لوکس، پر کردن «شکاف راحتی» در سفرهای طولانی و ارائه جایگزینی پایدار برای پروازهای کوتاه‌مدت است.

به گفته این شرکت، سفر با این اتوبوس‌ها به‌اندازه سفر با قطار سازگار با محیط‌‌ زیست است و در مقایسه با پرواز، کاهشی ۸۵ درصدی در انتشار گازهای گلخانه‌ای به همراه دارد. این ناوگان از سوخت تجدیدپذیر HVO (تولیدشده از روغن‌های گیاهی و چربی‌های بازیافتی) استفاده خواهد کرد.

نوآوری اصلی Twiliner، صندلی‌هایی است که برای اولین‌بار در اروپا روی اتوبوس‌ها نصب می‌شوند و تنها با فشردن یک دکمه، به تخت کامل تبدیل می‌گردند.

هر اتوبوس ۲۱ صندلی شامل ۱۸ عدد در طبقه بالا و ۳ عدد در پایین دارد که شبیه به بیزینس‌کلاس هواپیما طراحی شده‌اند و همراه با بالش، پتو، پریز برق، میز کوچک، چراغ مطالعه و اینترنت رایگان در اختیار مسافران قرار می‌گیرند.

در طبقه پایین نیز امکاناتی چون سرویس بهداشتی بزرگ، اتاق تعویض لباس و یک اسنک‌بار برای تهیه خوراکی سبک در دسترس است. هر مسافر می‌تواند یک چمدان بزرگ (تا ۲۳ کیلوگرم) و یک وسیله همراه (۵ کیلوگرم) به همراه داشته باشد. تجهیزات ورزشی مانند دوچرخه یا وسایل اسکی هم با رزرو قبلی پذیرفته می‌شوند.

مسیرهای سفر و قیمت بلیط ها

این سرویس ابتدا با دو مسیر شامل زوریخ به آمستردام (با توقف در بازل، لوکزامبورگ، بروکسل و روتردام) و زوریخ به بارسلونا (با توقف در شهر اسپانیایی خیرونا) راه‌اندازی خواهد شد.

بلیط‌ها از حدود ۱۸۰ یورو برای سفر یک‌طرفه آغاز می‌شود و اتوبوس‌ها چند بار در هفته حرکت می‌کنند. انتظار می‌رود سال آینده تعداد سفرها به صورت روزانه افزایش یابد.

با این حال، این سرویس برای خانواده‌هایی با کودکان خردسال مناسب نیست؛ زیرا مسافران زیر ۵ سال اجازه سفر ندارند. کودکان بزرگ‌تر نیز تنها در صورتی پذیرفته می‌شوند که بتوانند شرایط «محیطی آرام و خواب‌آلود» را تحمل کنند.

هدف نهایی این شرکت، ایجاد یک شبکه گسترده اتوبوس‌های شبانه در سراسر اروپا است که در کنار قطارهای شبانه فعالیت کند. این شرکت می‌گوید تا سال ۲۰۲۸ قصد دارد ۲۵ شهر مهم گردشگری اروپا را به یکدیگر متصل کند.

