«آرش» به روایت فرهاد ورهرام روی میز تدوین

مستند کوتاه «آرش در قلمرو ما» فیلم تازه فرهاد ورهرام (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) به مرحله تدوین رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، «آرش در قلمرو ما» با نگاهی تجربی و استفاده از المان‌های انتزاعی از روزها و شب‌های تهران در هجوم دشمن، تصاویر از مزار شاعر آرش کمانگیر در قبرستان مرکزی وین، ساخت و نصب مجسمه آرش و ... روایت می‌شود. فیلمبرداری این مستند کوتاه تمام شده و وارد مرحله تدوین شده است.

تهیه‌کننده و کارگردان این مستند فرهاد ورهرام و مدت آن 30 دقیقه است. گفتار فیلم شاعرانه و همراه با قطعاتی از شعر آرش کمانگیر سیاوش کسرای است. فیلمبردار این مستند رضا تیموری است.

«آرش در قلمرو ما» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است. فرهاد ورهرام کارگردان و پژوهشگر ساخت مستندهای «عروسی پسر زینت»، «تاراز»، «آبگینه» و ... را در کارنامه دارد.

