«کتاب قانون» جلوی دوربین رفت

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای؛ فیلم کوتاه «کتاب قانون» به نویسندگی و کارگردانی لیلی رسولی و تهیه کنندگی علی کلهر در تهران جلوی دوربین رفت.

افشین رضایی، آیهان قربانی، علی اصغر آئینی، آرتین پور افشار، مهرسام قاسمی، محمد حامی یوسفی و علی احدی در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان «کتاب قانون» آمده است: تعدادی پسربچه برای بازی روانه زمین بازی میشوند اما دشمنی قبلی پدرانشان مانع بازی آنها میشود ، در این حین پیرمردی مرموز با ورودش ، مسیری تراژیک را رقم میزند ...

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: ابوالفضل احمدی، دستیاران کارگردان: امیر محمد احمدیان، دایانا داداشی، مجری طرح: حمید عبدالحسینی، فیلمبردار: علی کلهر، دستیاران فیلمبردار: مهدی استیری-مهدی دوستی-محمد حسنی-عارف غفوری، صدابردار: مسیح حدپور سراج، دستیاران صدا: سالار سلیمی و ویدا حدپور سراج، طراح گریم: پدرام روشن، مجری گریم: لیلا بدخشانمهر، دستیار گریم: مریم دارابی، طراح صحنه و لباس: ویدا کوشیار، دستیار صحنه و لباس: شهریار کاکایی، منشی صحنه: محبوبه درکی، عکاس: کیانوش اسماعیلی، تولید و تدارکات: فاطمه رسولی و علی رسولی، سینه موبیل: محمد علی صادقی اشاره کرد.

انتهای پیام/