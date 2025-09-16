جایزه بهترین مستند جشنواره کوبانی به «حبیب الله» رسید

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، مستند کوتاه «حبیب الله» به کارگردانی عدنان زندی و تهیه‌کنندگی گلناز حسینی و سینا ایوبی، محصول بَفر پروداکشن، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم مستند از ششمین دوره جشنواره فیلم کوبانی در کشور آلمان شد.

جشنواره بین‌المللی فیلم کوبانیkobani، یک پلتفرم فرهنگی مستقل برای برجسته‌کردن صداهای سینمایی از سراسر جهان، با تمرکز ویژه بر مناطق و جوامع کمتر شناخته‌شده است. این رویداد محدود به نمایش فیلم نبوده بلکه متعهد به پرورش استعدادهای نوظهور با برگزاری کارگاه‌های آموزشی به رهبری متخصصان رشته‌های مختلف سینماست.

این جشنواره ۵ تا ۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۴ تا ۱۶ شهریور ۱۴۰۴) در آلمان برگزار شد.

این مستند پیش از این، جایزه بهترین فیلم مستند از بیست و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زوم در کشور لهستان و چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوردی آمستردام را کسب کرده و به سی و یکمین دوره جشنواره شفیلد انگلستان، چهارمین دوره جشنواره کردی مسکو و جشنواره سینما حقیقت نیز راه یافته است.

مستند کوتاه «حبیب الله» راوی زندگی خواننده پیشکسوت فولکلور منطقه لیلاخ است که با افزایش سن با چالش جدیدی مواجه و دچار شک و تردید شده است.

این مستند کوتاه راوی زندگی حبیب الله زندی، محمد زندکریمی، منیژه رحیمی، ابوالقاسم کوشا و هاشم زندی است و پخش بین‌المللی این اثر را مجموعه بَفر پروداکشن، بر عهده دارد.

عوامل مستند «حبیب الله» عبارتند از:

نویسنده و کارگردان: عدنان زندی، تهیه کننده: گلناز حسینی، سینا ایوبی، محصول بَفر پروداکشن، مدیر فیلمبرداری: پرویز رستمی، تدوین: توفیق امانی، صدابردار: مصعب عباسی، صداگذار: حسین قورچیان، اصلاح رنگ: فرهاد سنندجی، دستیار کارگردان: فواد لطفی، دستیار تصویر: ادیب پروین، با مشارکت انجمن سینمای جوانان سنندج، مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.

