«هایکپی» آماده نمایش شد
فیلم کوتاه «هایکپی» به نویسندگی و کارگردانی محمد رحمتی و تهیهکنندگی سید محمدرضا همایی و محصول انجمن سینمای جوانان ایران، آماده نمایش شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، این فیلم کوتاه که اقتباسی آزاد از کتاب «شرکت سهامی آدمهای مصنوعی »نوشته ری برادبری است، تازهترین اثر محمد رحمتی در مقام کارگردان پس از ساخت فیلمهای «نگاه»، «خونسردی»، «نفسگیر» و «بیریختی» به شمار میرود.
در خلاصه داستان «هایکپی» آمده است:
«زهره پس از بازگشت از مهمانی، درگیر ماجرایی غیرمنتظره در زندگی دوستش میشود؛ ماجرایی که او را به تصمیمی بزرگ و پرچالش میکشاند...»
الهام کردا، ریحانه دارابی، مهدی حیدری، امیر محتشم، فرزان شمس و شایلی شمس بازیگران این فیلم کوتاه هستند.
عوامل فیلم کوتاه «هایکپی» عبارتند از:
نویسنده و کارگردان: محمد رحمتی، تهیهکننده: سید محمدرضا همایی، مدیر فیلمبرداری: پویان آقابابایی، تدوین: حمید نجفیراد، طراحی و ترکیب صدا: محمدحسین ابراهیمی، طراح صحنه: سعید هنرمند، طراح لباس: سروناز امیدی، صدابردار: میلاد ملکی، موسیقی: پیام آزادی، اصلاح رنگ و نور: پویان آقابابایی، طراح جلوههای بصری: محمد کشاورز، چهرهپرداز: زهرا امرالهی، عکاس: صبا اقرلو، طراح گرافیک: مریم برادران، تیزر: پیمان علیزاده، مدیر مالی: سید علی همایی، مدیر تولید: امید رضا، مدیر تدارکات: رضا احمدی، دستیار یک کارگردان و برنامهریز: مهتاب شیخ انصاری، مترجم: محمدمهدی کائینی، منشی صحنه: زهرا سعادتمند، دستیاران کارگردان: صدرا قاسمپور، مهسا احمدزاده، دستیاران فیلمبردار: محمدرضا بیات، اصلان آقابابایی، محمدامین حبیبی، دستیار صدابردار: ماهان رستمی، دستیار تدوین: محمدحسین منیری، دستیاران صحنه: آرمین عموئی، فرشاد رستمی، دستیار لباس: هستیسادات موسوی، جانشین مدیر تولید: سجاد بابائی، گروه تولید: شهابالدین رضائی، محمد اسدی، گروه تدارکات: هانی زنگنه، غلام زنگنه، پشتیبانی فنی: عادل رنجبر، پخش بینالملل: نشاط باقری، محصول انجمن سینمای جوانان ایران، روابط عمومی: زهره کردلو.