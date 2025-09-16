جایزه «کتاب معماری معاصر ایران» به کتاب «خانههای تاریخی قم» تعلق گرفت
جایزه کتاب معماری معاصر ایران در بخش مستندنگاری به کتاب «خانههای تاریخی قم» منتشر شده در انتشارات بوستان کتاب رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «خانههای تاریخی قم» اثر سوسن بیات، نیلوفر زجاجی و محمد امیدواریان نشر یافته در انتشارات بوستان کتاب، جایزۀ کتاب معماری معاصر ایران در بخش مستندنگاری را کسب کرد.
از جمله معیارهای انتخاب آثار در این رویداد میتوان به ارزش محتوایی و تأثیرگذاری در حوزههای آموزشی و اجرایی، تأثیرگذاری اجتماعی به عنوان مرجعی معتبر، و اثری فراگیر با تولید محتوای حرفهای (که محصول مطالعه، خلاقیت و توجه به معیارهای تالیفی از سوی نویسندگان باشد) اشاره کرد.
انتخاب جایزه کتابهای سال معماری در تمامی گرایشهای معماری (معماری داخلی، معماری منظر شهر و محله، مرمت بناها و بافتهای تاریخی) در محورهای موضوعی معرفی و مستندنگاری آثار ارزشمند تاریخی و معاصر، نقد، نظریهپردازی، تاریخ و تاریخ شفاهی، و مواد و مصالح صورت گرفت.
کتاب حاضر، مجموعه نفیسی از تصاویر و اطلاعات مربوط به ۲۴ خانه ارزشمند تاریخی شهر قم است که برخی از آنها عبارتند از: خانه حاکم قم، خانه بروجردی، خانه توکلی، خانه جنتی، خانه چاوشی، خانه حائری، خانه حرمپناهی، خانه حائری، خانه دربهشتی، خانه زند، خانه طهماسبی، خانه فیض، خانه گلپایگانی، خانه لاجوردیزاده، خانه موحدی، خانه مولوی، خانه نیازمند، خانه یزدانپناه.
علاقه مندان برای تهیه این کتاب میتوانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www. bustaneketab. ir مراجعه کنند.