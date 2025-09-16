داور گیتار جشنواره موسیقی جوان مطرح کرد؛
«گیتار» تا چندسال پیش مقبول نبود/ مستعدها کشف میشوند؛ اما حمایت نمیشوند!
گروه سنی ۱۴ تا ۱۸ سال بیشترین و مستعدترین نوازندگان را دارد
داور گیتار جشنواره ملی موسیقی جوان معتقد است؛ هر سال به تعداد نوازندگان گیتار در جشنواره اضافه شده و تعداد زیادی از گیتاریستهای سراسر ایران توانستهاند، تواناییهایشان را در جشنواره بروز دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان توسط انجمن موسیقی ایران و با حمایت دفتر موسیقیِ و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا ۲۶ شهریور ماه در تالار رودکی تهران در حال برگزاری است.
طی روزهای گذشته هنرمندان رده سنیهای مختلف در تالار رودکی مقابل استادان و داوران به اجرای رپرتوارها پرداختهاند. در این رویداد سازهای ایرانی و البته کلاسیک مورد توجه هستند. گیتار ، ویلون، ویلنسل و البته برخی سازهای بادی در این دسته میگنجند.
۸۸ هنرمند و استاد موسیقی در سبکهای موسیقی دستگاهی ، موسیقی کلاسیک و موسیقی مقامی و نواحی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان را داوری می کنند.
در بخش موسیقی کلاسیک نیز در شاخه ساز گیتار سیمون آیوازیان ،شاهرخ رحیمی و علیرضا تفقدی اجرای شرکتکنندگان را داوری میکنند.
سیمون آیوازیان استاد، داور و عضو هیات داوری هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، درباره این رویداد و اهمیت ساز گیتار با ایلنا گفتگویی کوتاه داشت.
آیوازیان که یکی از اساتید پیشکسوت ساز گیتار به حساب میآید، ضمن اشاره به استقبال جوانان از ساز گیتار، توضیح داد: شاهدم که تعداد زیادی جوان مستعد به نواختن گیتار از سراسر ایران در جشنواره ملی موسیقی جوان شرکت میکنند.
او افزود: زمانی نمیشد حتی به راحتی ساز حمل کرد. من هنوز کارت حمل ساز را به یادگار نگه داشتهام و تا همین چند سال پیش ساز گیتار چندان مقبول نبود؛ تا اینکه بالاخره استفاده از گیتار در کنسرتها آزاد شد و مرحوم آقای مرادخانی در این زمینه نقش مهمی داشتند.
این استاد دانشگاه تهران، درباره علاقمندان به نوازندگی گیتار گفت: من طی تقریبا هشت سال گذشته، داور بخش گیتار جشنواره موسیقی جوان بودهام و هر سال تعداد شرکتکنندگان رشد کرده است.
او درباره آمار نوازندگان گیتار در دوره هجدهم جشنواره موسیقی جوان، گفت: امسال ۱۰۰ نفر در این بخش شرکت کردند که در نهایت از بین آنها ۸ نفر از گروه «الف»، ۸ نفر از گروه «ب» و ۳ نفر از گروه «ج» به مرحله پایان راه پیدا کردند.
جشنواره در افزایش علاقه جوانان و نوجوانان به ساز گیتار نقش داشته
آیوازیان با اشاره به افزایش تعداد شرکتکنندگان تاکید کرد: نوازندگی گیتار رشد کیفی هم داشته است. در طول این سالها هم تعداد علاقمندان بیشتر شده و هم توانایی آنها در نوازندگی بهتر شده است. بخصوص در گروه سنی ۱۴ تا ۱۸ سال شاهد بیشترین شرکتکننده و مستعدترین نوازندگان هستیم.
وی تصریح کرد: به جرات میتوانم بگویم جشنواره در افزایش علاقه جوانان و نوجوانان به ساز گیتار نقش داشته است. نمیدانم درباره سایر سازها وضعیت به چه ترتیب است؛ اما در سالهای اخیر از نزدیک شاهد افزایش علاقمندان به ساز گیتار بودهام.
آیوازیان تاکید کرد: البته همیشه تعداد و کیفیت نوازندگی در گروههای «الف» و «ب» بیشتر و بهتر از گروه «ج» بوده است.
این استاد گیتار درباره علت کاهش علاقه جوانترها به شرکت در جشنواره گفت: دلیلش را نمیدانم اما حدس میزنم به غرور جوانها مربوط است. گروههای سنی پایینتر راحتتر در رقابتها شرکت میکنند و مشتاقتر هستند؛ اما جوانان شاید نگران باختن باشند.
حضور هنرمندانی از شهرهای مختلف ایران
آیوازیان با اشاره به اینکه از سراسر ایران در این جشنواره شرکت کردهاند، توضیح داد: هر چند علاقمندان در تهران به آموزشهای بهتر دسترسی دارند و تعداد مراکز آموزشی در تهران بیشتر است، اما از شهرهای مختلف ایران شرکتکننده داشتهایم؛ از چهارمحال و بختیاری، ایلام، بندرعباس، مشهد، تبریز و قزوین. حتی گاهی برخی از این آموزشگاهها مسابقاتی به صورت مستقل برگزار میکنند و بسیار فعال هستند.
تاکید بر اهمیت کشف استعدادها و حمایتهای واقعی
سیمون آیوازیان اظهار کرد: هر سال تعدادی نوازنده مستعد و هنرمند شناسایی میشوند اما حمایتی از این افراد صورت نمیگیرد.
او اضافه کرد: به یاد دارم دختر خانمی در گروه سنتی «الف» برگزیده شد و بعدها در گروه سنی «ب» نیز انتخاب شد. یکی از استعدادهای درخشان گیتار بود و توانست با حمایت خانوادهاش در چند جشنواره خارجی از جمله یک جشنواره اسپانیایی شرکت کند و موفق شود؛ اما این امکان برای همه برگزیدهها وجود ندارد.
آیوازیان تاکید کرد: به جز تشویقهای خانواده، باید سیستم مدیریت فرهنگی هم برای حمایت از این افراد برنامه داشته باشد.
گیتار معمولی بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان
آیوازیان در رابطه با بعد اقتصادی موضوع با اشاره به اینکه یک گیتار معمولی بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان قیمت دارد، تاکید کرد: بچههایی داریم که به لحاظ استعداد و توانایی نوازندگی درخشان هستند اما مشکلات مالی سبب میشود آن طور که باید استعدادشان شکوفا نشود.
او در پایان گفت: به نظرم حتما باید برای حمایت از این استعدادها اقداماتی صورت بگیرد.