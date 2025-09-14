تقدیر از مدیرعامل سابق خانه سینما در سازمان سینمایی

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در این جلسه که در ابتدای شورای مدیران سازمان سینمایی برگزار شد، رائد فریدزاده با توضیح اینکه آشنایی من و علی دهکردی به ایام بسیار دور باز می‌گردد، گفت: طبع و نظر بلند ایشان در زمان مدیر عاملی خانه سینما و در شرایط بحرانی به کمک سینما و اهالی آن آمد. ایشان حلقه وصل بین دولت و صنوف بود. پیوند این دو در مقاطعی، کار بسیار سختی بود و آقای دهکردی حقیقتا در این مدت با آن سعه صدری که داشت و خوی کم نظیرش برای آرام کردن اوضاع، تلاش کرد.

رئیس سازمان سینمایی با توضیح اینکه دهکردی سعی کرد در شرایط بحرانی راه حلی برای مشکلات پیدا کند و این قابل تقدیر است افزود: در روز دوم همین جنگ تحمیلی دوازده روزه، از نزدیک همراهی و همکاری ایشان را شاهد بودم. همه اینها گواه کوچکی بر استمرار فعالیت سازنده آقای دهکردی برای حفظ ساحت سینمای ایران است.

فریدزاده با توضیح اینکه علی دهکردی در ترویج فرهنگ و هنر کشور بسیار کوشا بوده است، تصریح کرد: باید به آقای دهکردی به خاطر دستاوردهایش در زمان مدیر عاملی خانه سینما دستمریزاد گفت.

وی با تقدیر از تلاش های علی دهکردی برای همایون اسعدیان مدیرعامل جدید خانه سینما آرزوی موفقیت کرد.

ما یک سینما بیشتر نداریم

علی دهکردی مدیرعامل سابق خانه سینما نیز در این نشست با تقدیر از برپایی این برنامه گفت: واقعیتش این است که من غافلگیر شدم از این همه لطف و محبتی که شما نسبت به من داشتید. این برای من خیلی با ارزش و مغتنم است. از نظر خودم کارخیلی بزرگ و با ارزشی انجام ندادم. یک وظیفه صنفی بود که باید انجام می شد. تصورم این است که ما یک سینما بیشتر نداریم حتی اگر صد اداره برای آن داشته باشیم. همه ما برای رونق یک سینما تلاش می کنیم و آن سینمای ایران است. ما دوتا سینما نداریم که یکی از آنها مال سازمان سینمایی باشد و دیگری مال خانه سینما. تنها یک سینما داریم. یکی از آرزوهای من این است که پیوند این تشکل‌ها به نتیجه مشترک برسد و آن اینکه سینمای ایران یک اداره داشته باشد.

دهکردی با اشاره به روزهای پرالتهاب دوران مدیریتش افزود: من از آقای خزاعی ریاست قبلی سازمان سینمایی نیز تشکر می‌کنم که با تمام محدودیتها و فشارهایی که بود در آن دوره سخت و پر التهاب خیلی به ما کمک کردند . همچنین تشکر می‌کنم از آقای ایل بیگی که فکر می‌کنم سخت‌ترین لحظات را ایشان تجربه کردند در مواجهه با مشکلاتی که مربوط به سینماگران بود.

وی در ادامه برای همایون اسعدیان مدیرعامل جدید خانه سینما آرزوی موفقیت کرد و ادامه داد: آقای اسعدیان فردی زحمتکش و پرسابقه در حوزه صنفی و فعالیت‌های سینمایی و از چهره شاخص سینما هستند که امیدوارم این همدلی و همراهی از دو طرف همچنان ادامه داشته باشد. و تقاضای من این است که دوستان سازمان سینمایی این ارتباط خوب را با خانه سینما همچنان حفظ کنند.

