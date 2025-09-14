خبرگزاری کار ایران
آغاز «زپو، آن کس که دیده نشد» روی صحنه می‌رود
نمایش «زپو، آن کس که دیده نشد» به کارگردانی محمدامین دلجو از روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا، نمایش  «زپو، آن کس که دیده نشد»  به نویسندگی محمدامین دلجو و نیما شمس‌آبادی با کارگردانی محمدامین دلجو از امروز یکشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۹ در بوتیک هنر ایران اجرا می‌شود. 

سونیا دهقانی، نیما شمس‌آبادی، رضا بیسوان، آرمان ناصحی‌فر، علی اسکندری، هانیه شرفی، محمدامین دلجو و آزیتا مرادی بازیگران این اثر نمایشی هستند. 

در خلاصه داستان  «زپو، آن کس که دیده نشد» آمده است:  یک گروه نمایشی تلاش می‌کنند اجرایی کودکانه‌ای را روایت کنند که با ورود کارگردان دچار چالش می‌شوند. 

دیگر عوامل این اثر عبارتند از آرین موحدی و السا خسروی دستیار کارگردان، محمدامین دلجو طراح نور و صحنه، سونیا دهقانی طراح گریم، زهرا نهاردانی موسیقی، السا خسروی طراح پوستر و آزیتا مرادی روابط عمومی. 

علاقمندان به تماشای این اثر نمایشی می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

