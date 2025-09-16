تئاتر دانشجویی بیش از همیشه به حمایت مخاطبان نیاز دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سالن‌های خصوصی و دولتی تهران و برخی شهرها طبق روال ماهانه و سالانه میزبان نمایش‌هایی هستند. در این میان برخی سالن‌های قدیمی و خاطره‌انگیز نیز در این لیست قرار دارند که تالار مولوی یکی از آن‌هاست. این سالن از دیرباز میزبان نمایش‌های دانشجویی، خلاقانه و تجربی بوده است. سالن کوچک تالار مولوی این روزها میزبان نمایش «تکه تیکه» است.

نویسندگان و کارگردان‌های این اثر مبینا کاظمی و ملیکا زارع هستند. این دو تئاتری جوان، همچنین سازندگان عروسک‌ها و اجراگران نمایش هستند. طراحی صحنه و نور این اثر نیز به عهده نازنین یارویسی بوده است.

در این تولید نمایشی، در ساخت دکور سحر میرین بیگلو، دنیا صمیم و ستایش رستمی، موسیقی و صدا توسط سارا حسامی، اجرای نور و صدا هانیه زمردی و سارا باروتی، مهدیار باقری مدیر صحنه، دنیا صمیم و ستایش رستمی دستیاران صحنه، همکاری داشته‌اند.

روابط‌عمومی توسط شقایق پروین انجام می‌شود و عکس‌ها توسط یاسمین یوسفی‌راد ثبت شده است؛ پوستر و بروشور به قلم محمد مصلایی طراحی شده، و تیزر اثر توسط فرهاد زارع تولید شده است.

در خلاصه‌ای این اثر که از یازدهم شهریورماه روی صحنه رفته و اجرای آن تا سی‌ام شهریور ادامه دارد، آمده است: دو اجراگر با نگاهی به میراث تئاتر عروسکی در تلاش برای خلق اجرایی نو هستند. در این میان، عناصری مانند «تکه» (بز نر با مضمون بشارت‌دهنده بهار) و «تیکه» (لقمه یا پاره‌هایی از چیزی) به‌عنوان نمادهایی سمبولیک در روایت حضور دارند. خرید بلیت اجرای «تکه تیکه» تنها به‌صورت اینترنتی انجام می‌شود و فروش حضوری در گیشه امکان‌پذیر نیست.

ایلنا به بهانه اجرای نمایش عروسکی «تکه تیکه» با ملیکا زارع و مبینا کاظمی کارگردان‌های اثر گفتگو کرده است.

تلاش دانشجویی نیازمند دیده شدن است

ملیکا زارع، یکی از کارگردان‌های نمایش «تکه‌تیکه»، با اشاره به چالش‌های مسیر اجرا گفت: نکته قابل توجه از شب نخست اجرا تا امروز این است که ما دو دانشجوی نمایش عروسکی هستیم و هنوز بسیاری ما را نمی‌شناسند. همین باعث شده بیش از همیشه نیازمند دیده شدن باشیم.

او تاکید کرد: کار سطح پایین نیست و تجربه‌گرایی در آن به معنای آزمون و خطای بی‌هدف نیست.

پژوهش و آزمون‌های متعدد در مسیر شکل‌گیری اجرا

زارع با تأکید بر اهمیت پژوهش در نحوه و کم و کیف «تکه تیکه» ، اظهار داشت: از همان ابتدا به سراغ تکنیک‌های متنوع عروسک‌گردانی رفتیم و تحقیقات گسترده‌ای انجام دادیم. بارها کار را برای استادان خود اجرا کردیم تا ایرادات احتمالی مشخص شود.

زارع افزود: در نخستین رویداد عروسکی کاخ هنر، در دو سانس اجرا داشتیم و بازخورد مخاطبان برایمان بسیار ارزشمند بود.

او یادآور شد: اتفاقا یکی از استادان که به سالن آمده بودند، پس از دیدن نمایش گفتند که از کار شما ایده گرفته‌ام و شنیدن این جمله برای ما الهام‌بخش بود. این بازخوردها انرژی مضاعفی به گروه داد تا مسیر را با جدیت ادامه دهیم.

فضای چندلایه و احساسات متنوع نمایش

وی درباره فضای اثر نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: نمایش «تکه‌تیکه» هیچ‌گاه در یک حال و هوای ثابت باقی نمی‌ماند؛ لحظاتی شاد و مفرح دارد، صحنه‌هایی پر از خشم و عصبانیت، و بخش‌هایی مملو از ناامیدی و امید. تلاش کرده‌ایم برای ایجاد این تنوع تماشاگر همواره غافلگیر شود و فضایی متفاوت را تجربه کند.

وی تأکید کرد: تماشاگر در واقع با دیدن این نمایش، درگیر یک سفر احساسی چندلایه می‌شود و احساسات انسانی در لایه‌های مختلف منتقل می‌شود.

جذب مخاطب نیازمند حمایت جدی است

زارع با اذعان به دشواری جذب مخاطب اظهار داشت: تماشاگر برای آثار دانشجویی چالش بزرگی است و اجرای عمومی در سالن دولتی بدون همراهی و پشتیبانی نمی‌تواند موفق باشد. از طرفی، دیدن کارهای دانشجویی نه تنها برای ما ضرورت دارد، بلکه برای مخاطب حرفه‌ای نیز تجربه‌ای تازه و ارزشمند است.

وی تاکید کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگر به حمایت و همراهی مخاطبان نیاز داریم.

تجربه‌ای تازه از تئاتر عروسکی

مبینا کاظمی یکی دیگر از کارگردان‌ها و اجراگران نمایش «تیکه‌تیکه»، در ابتدای صحبت‌هایش با اذعان به این امر که اجرای «تیکه‌تیکه» حدود ۳۵ تا ۴۰ دقیقه طول می‌کشد، گفت: تماشاگر می‌تواند در مدت کوتاه، با تکنیک‌های گوناگون عروسکی آشنا شود.

وی با اشاره به این که چنین مواجهه‌ای مرزهای ذهنی معمول از تئاتر را در ذهن تماشاگر تغییر داده، یادآور شد: این تجربه به‌ ویژه برای مخاطبان تازه‌ وارد به تئاتر اهمیت داشته است.

او گفت: اجرا پر از موقعیت‌های زنده و تعاملات خلاقانه است. ما روی صحنه بازی می‌کنیم، بحث می‌کنیم و شخصیت‌های متنوع را زنده می‌کنیم. اجرا برای ما چون یک آزمایش و خطاست تا بتوانیم ایده‌های ذهنی خود را بهتر تصویر کنیم و من معتقدم این روند، کیفیت تازه‌ای را به تئاتر دانشجویی وارد کرده است.

هویت دانشجویی و تلاش برای کیفیت

این کارگردان در رابطه با دانشجویی بودن نمایش «تکه تیکه» به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: همه اعضای گروه دانشجو هستند و ما از همان ابتدا تلاش‌مان این بوده تا عنوان «تئاتر دانشجویی» موجب کاهش کیفیت کار نشود.در تمام جزئیات از طراحی تبلیغات تا نور، صدا و صحنه دقت ویژه‌ای شده تا آن حد که هیچ بخشی از کار به بهانه دانشجویی بودن ساده گرفته نشده است. و اینکه حضور دانشجویان در سالن نمایش برای گروه اهمیت زیادی دارد.

او ادامه داد: انتظار داریم هم دانشجویان به شکل عمومی و هم دانشجویان تئاتر به‌ ویژه عروسکی‌ها برای دیدن کار بیایند. دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی فارغ‌التحصیلان می‌توانند مخاطبان ویژه ما باشند.

وی تصریح کرد: این اثر روایتگر دنیای آن‌هاست و حتماً برایشان تجربه‌ای متفاوت خواهد بود.

تجربه‌ای تازه برای مخاطب عام

کاظمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به کم و کیف استقبال مخاطبان از نمایش «تکه تیکه» پرداخت و گفت: خوشبختانه اجراها با استقبال چشمگیر تماشاگران همراه بوده است. ما در طول یک هفته اجرا توانسته‌ایم مخاطبان ناشناس و حتی دور از فضای عروسکی را به سالن بکشانیم . مخاطب عام هم می‌تواند با دیدن اجرا تجربه‌ای نو به دست آورد, چرا که نمایش جهانی تازه و تصویری متفاوت از تئاتر عروسکی برای تماشاگران ساخته است. این تصاویر ذهنی می‌تواند خلاقیت مخاطب را برانگیزد، طوری که هر فرد پس از تماشا امکان دارد روایت‌ها و تصورات خود را ادامه دهد. با این تفاسیر به آنچه می‌خواستیم بسیار نزدیک شده‌ایم؛ چرا که هدف اصلی گروه در واقع، ایجاد لحظاتی متفاوت برای تماشاگران بوده است. آنچه می‌خواستیم، ارائه یک تصویر تازه از تئاتر عروسکی به مخاطب بوده و به نظر من این نکته اهمیت زیادی دارد.

او درباره میزان انتقادها نیز گفت: نسبت به اثر واکنش‌های متنوعی دریافت کرده‌ایم که اغلب مثبت بوده‌اند. چه یک نفر و چه پنجاه نفر مخاطب، همیشه بعد از پایان اجرا لبخند و احساس رضایت داشتند. بسیاری از تماشاگران بدون هیچ شناخت قبلی از گروه وارد سالن شدند اما در پایان با اجرا ارتباط عمیق برقرار کردند. این واکنش‌ها نشان‌دهنده درک متقابل تماشاگران بوده است.

دعوت به حمایت از اجراها

مبینا کاظمی تاکید کرد: اجرای «تکه‌ تیکه» نیازمند حمایت بیشتر از سوی مخاطبان است.

ملیکا زارع نیز در پایان، با تأکید بر حضور مخاطبان گفت: پر شدن سالن باعث ایجاد انگیزه و انرژی مضاعف برای گروه می‌شود.حتی پر شدن چهار ردیف از سالن برای ما انرژی‌بخش است و حالمان را بهتر می‌کند. دیدن اینکه هر شب تماشاگران کار ما را دنبال می‌کنند بهترین پاداش برای تلاش‌های دوساله ماست و حضورشان به کار ما جان تازه می‌بخشد.

عکاس: یاسمین یوسفی‌راد

انتهای پیام/