رویداد ملی «مقام مجنون» برگزار می‌شود

کد خبر : 1685116
چهارمین رویداد ملی «مقام مجنون» با هدف تکریم پیرغلامان و فعالان عرصه هیأت، با حضور مسئولان کشوری و لشکری، پیشکسوتان هیأت، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در محل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، چهارمین رویداد ملی «مقام مجنون» به همت بنیاد دعبل خزاعی و با مشارکت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در محل سالن همایش‌های بین المللی خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود. 

این رویداد ملی که با محوریت تکریم و پاسداشت جایگاه پیرغلامان و فعالان عرصه هیأت برگزار می‌گردد، فرصتی برای تجلیل از خادمان و پیشکسوتان فرهنگ عاشورایی و انتقال ارزش‌های دینی و انقلابی به نسل‌های آینده خواهد بود. 

مراسم امسال با حضور مقامات لشکری و کشوری، جمعی از پیشکسوتان عرصه هیأت و پیرغلامان حسینی، خانواده‌های معظم شهدا و فعالان فرهنگی همراه خواهد بود. برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری، تقدیر از شخصیت‌های شاخص و رونمایی از آثار مرتبط با فرهنگ هیأت از جمله بخش‌های پیش‌بینی شده این رویداد است.

