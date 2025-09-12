مدیرکل صداوسیمای اصفهان اعلام کرد؛
بازنمایی ظرفیتهای اصفهان در «ایران جان» از فردا
مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان در نشستی با خبرنگاران ضمن بیان اولویتهای طراحی شده برای رویداد ملی «ایران جان، اصفهان ایران» از این رویداد بهعنوان فرصتی برای طرح معضلات شهری و چارهجویی برای آنها، ضمن نمایان کردن ظرفیتهای و دستاوردها اشاره کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی رسانه ملی، نشست خبری «ایران جان، اصفهان ایران» با حضور مدیرکل صداوسیمای اصفهان، جمعی از مدیران و معاونان این مرکز با اهالی رسانه، صبح روز جمعه، ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۴ در صداوسیمای اصفهان برگزار شد.
یوسف افشارنیا، مدیرکل صداوسیمای اصفهان در ابتدا بیان کرد: اصفهان، سرزمین علم، ایمان، هنر، ایثار و شهادت است. اصفهان در مقاطع مختلف و در طول تاریخ در چهار دوره پایتخت سیاسی ایران بوده است. در دورههای مختلف هم عناوینی همچون پایتخت فرهنگی جهان اسلام، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی و پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی داشته است. اما برای رویداد ملی «ایران جان» برگرفته از فرمایشات مقام معظم رهبری شعار محوری اصفهان، سرزمین علم، ایمان و هنر را انتخاب کردیم.
وی افزود: پس از انتصاب دکتر جبلی از سوی رهبر انقلاب به سمت ریاست سازمان صداوسیما، سند تحول رسانه ملی آماده و به محضر ایشان تقدیم شد. مقام معظم رهبری سند تحول رسانه ملی را تأیید و بر اجرای آن تأکید کردند.
افشارنیا ادامه داد: هفته گذشته در معیت دکتر جبلی جلسهای با مجمع نمایندگان استان اصفهان داشتیم.
رئیس رسانه ملی در این دیدار رویداد «ایران جان» را اعلام وفاداری رسانه ملی به سند تحول و شعار محوری آن یعنی هویتمحوری و عدالتگستری دانست. این رویداد ملی با هدف تعمیق و معرفی همهجانبه هویت استانها برگزار میشود و چتری برای گسترش عدالت رسانهای در سراسر کشور است.
وی دلیل تأخیر در برگزاری رویداد ملی «ایران جان» در اصفهان را چنین تشریح کرد: قرار بود دومین مقصد این رویداد، اصفهان باشد؛ اما به دلیل جنگ ۱۲ روزه به تعویق افتاد. پس از آن دومین رویداد در دهه آخر ماه صفر به دلیل قرابت با پیادهروی اربعین، به ایلام رفت. با هماهنگی رئیس سازمان سومین رویداد به اصفهان رسید تا از ۲۲ تا ۲۸ شهریور در این استان برگزار شود. اما عملاً از ۲۰ شهریورماه هفته «اصفهان ایران» با پخش تیزرهایی از شبکههای سراسری و پخش میزگرد شبکه بینالمللی خبر در ساعت ۲۲:۴۵ دقیقه دیشب شروع شد و تا پایان ۲۸ شهریور ادامه خواهد داشت.
مدیرکل مرکز اصفهان گفت: در این رویداد اولویتهای موضوعی استان را در نظر گرفتیم و مطابق با آن پیش میرویم. تلاش کردیم موضوعات استان را در سه حوزه دستهبندی کنیم؛ اول، گردشگری با معرفی نقاط کمتر دیده شده استان اصفهان، دوم بهعنوان قطب تولید انرژی خورشیدی و دانشبنیانها. سوم بهعنوان بزرگترین شهرک علمی ـ تحقیقاتی کشور که در اصفهان مستقر است.
معرفی دستاوردهای علمی و مفاخر و هنرمندان اصفهانی کشور
افشارنیا افزود: با هدف تحقق شعار سال و جذب سرمایههای خرد و کلان به دانشبنیانها میپردازیم. برای رسیدن به وحدت موضوعی از میان ۲۲هزار جاذبه گردشگری و شرکتهای دانشبنیان، تمرکزمان بر ۵۰ نقطه است که از میان آنها هم باز اولویتبندی شده است. در گردشگری مذهبی بر تخته فولاد اصفهان؛ در گردشگری ایثار و شهادت بر گلستان شهدای شهر اصفهان تمرکز داریم که میزبان ۷۵۰۰ شهید است و شهدای شاخصی همچون شهیدان خرازی، نیلفروشان، زاهدی، کاظمی، میثمی، ردانیپور و… را در خود جای داده است. در گلستان شهدای شهرستانها نیز شهدای شاخصی همچون شهید همت را داریم. از میان ۶۰۰ شرکت دانشبنیان بر روی پنج قله دانشبنیان در استان تمرکز کردیم. صنعت فولاد، بزرگترین شهرک سلامت خاورمیانه و… همچنین یکی از قلل علموفناوری ما صنعت هستهای است.
وی ادامه داد: ضمناً شخصیتهای بزرگی از میان علما، مفاخر، دانشمندان و هنرمندان در این استان بالیدهاند؛ همچون استاد فرشچیان، نگارگر مشهور جهان اسلام که اخیراً ایشان را از دست دادیم. تنها مجتهده مسلم جهان اسلام بانو امین، از این شهر است. سرداران شهید بنامی از این استان تقدیم انقلاب اسلامیشده است که نقطه تمرکز ما شهید خرازی است. در میان هنرمندان عرصه موسیقی و خوانندگی علاوه بر استاد افتخاری، بر محمد معتمدی نیز تمرکز کردیم. از میان انبوه دانشمندان تمرکزمان بر دکتر محمدحسین نصراصفهانی است که در کنار مرحوم استاد آشتیانی، مؤسس پژوهشگاه رویان است.
پرداخت ویژه جنگ تحمیلی در هفته «اصفهان ایران»
مدیرکل صداوسیمای اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان در جنگ تحمیلی ۱۲روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، جزو نقاط کانونی بود، عنوان کرد: حدود ۱۰ درصد از شهدای این جنگ متعلق به استان اصفهان بودند. آخرین شهید جنگ ۱۲روزه ۱۷ شهریورماه پس از مدتی تحمل جراحات در شهرضا تشییع شد. حدود ۳۰ نفر از شهدای جنگ تحمیلی اخیر در استان اصفهان غیرنظامیبودند. در رویداد «ایران جان، اصفهان ایران» به موضوع جنگ تحمیلی ۱۲روزه نیز خواهیم پرداخت.
افشارنیا دراینخصوص با اشاره به روز ایثار و حماسه اصفهان، بیان کرد: روز ۲۵ آبان سال ۱۳۶۱ حماسه ایثار مردم اصفهان را داشتیم که بارها مورد تقدیر رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است. در این روز ۳۷۰ شهید در اصفهان تشییع شد و همان روز هزاران نفر از استان اصفهان به جبهه اعزام شدند.
این مدیر در ادامه جلسه گفت: رویداد «ایران جان» فقط بیان ظرفیتها و دستاوردها نیست، بلکه قرار است در هر استان نظام مشکلات و مسئلهها را هم با اولویت بررسی کند و چند معضل کلان را که نیازمند ورود مسئولان کشوری است، هدف قرار دهد. سه مشکل کلان در رویداد ملی «ایران جان» را موردبررسی قرار میدهیم، یکی مشکل کمبود آب و خشکی زایندهرود است. آلودگی هوا و فرونشست زمین دو مسئله مهم دیگر است. مشکلات زیستمحیطی باعث خروج سرمایه از استان اصفهان شده است؛ بنابراین شاهد مشکل توسعه استان هستیم. موضوع دیگر تسریع روند ساخت مسیر قطار سریعالسیر اصفهان - تهران است.
وی در برگزاری این رویداد از همافزایی استانداری، شهرداری، صداوسیما، مجتمع فولاد و اتاق بازرگانی تشکر کرد و از تولید برنامههای محتوایی در بخشهای خبری، صدا، سیما و برونمرزی خبر داد. او همچنین از معاونت فنی برای پشتیبانی این رویداد تقدیر کرد.
افشارنیا گفت: مخاطبان استانی، ملی و بینالمللی برای رویداد تعریف شده است. برای مخاطبان استانی شبکه رادیویی و ۳۳ شبکه تلویزیونی پای کار هستند و تولیدات ما را پخش میکنند. برای مخاطبان ملی شبکههای سراسری و برای مخاطبان بینالمللی شبکههای رادیویی و تلویزیونی و اینترنتی معاونت برونمرزی تولیدات را پخش خواهند کرد.
راهاندازی یک شبکه اینترنتی در هفته پیش رو
وی در ادامه عنوان کرد: شبکه اینترنتی به نام شبکه تعاملی نقشجهان هفته آینده راهاندازی خواهد شد که به مجموعه تلویزیونهایی که از طریق تلوبیون در دسترس هستند، افزوده میشود. همچنین طراحی رویدادهای میدانی را در این هفته داریم. رویداد میدانی با محوریت شبکه امید و همکاران ما در برنامه ماجراهای نوید در شهر رؤیاها با پیشبینی حضور ۲۰ هزار نفر برگزار میشود. به مناسبت چهلمین روز درگذشت استاد فرشچیان در کنار مقبره صائب تبریزی رویداد هنری با حضور مسئولان استانی و ملی برگزار خواهد شد.
افشارنیا ادامه داد: نمایشگاه گردشگری و صنایعدستی بهمدت یک هفته در چهلستون برگزار میشود. برنامه رویدادمحور روایتگری جنگ تحمیلی و جنگ ۱۲روزه در گلستان شهدا اجرا میشود. برنامهای هم با موضوع معرفی بزرگان مدفون در تخت فولاد با همکاری شهرداری برگزار خواهد شد. حداقل دو رویداد شاخص توسط استانداری و سایر دستگاههای اجرایی برگزار در دستورکار است. رویدادی با همت اتاق بازرگانی به نام «اصفهان برای ایران» به مدت یک ماه با هدف جذب حداکثری گردشگر با مشارکت استانهای یزد، فارس، قم و خراسان رضوی برگزار میشود. رویداد ایزینکس نیز با هدف حضور کارآفرینان و سرمایهگذاران اجرا خواهد شد.
370 تولید کوتاه، 20 سریال، 20 فیلم سینمایی و 62 مستند با موضوع اصفهان در قاب رسانه ملی
وی افزود: با ظرفیت معاونت سیما، صدا و خبر بالغ بر ۳۷۰ تولید کوتاه با بهترین کیفیتها در دوسه ماه گذشته تولید شده و در اختیار شبکهها قرار گرفته. ۲۰ عنوان سریال نمایشی و عروسکی، ۲۰ عنوان فیلمهای سینمایی، سه تلهتئاتر و ۶۲ مستند با رویکرد استانی در اختیار شبکههای استانی و ملی قرار گرفته تا پخش شوند.
مدیرکل مرکز اصفهان همچنین بر استفاده از لهجه شیرین اصفهانی در بسیاری از تولیدات تأکید و اعلام کرد: هماکنون مقدمات تولید دو سریال الف ویژه در ژانر دفاع مقدس در مرکز سیمافیلم و اداره کل فیلمنامه در حال تمهید است؛ نخست مستند داستانی 13 قسمتی «پرواز در پرواز» با محوریت زندگی شهید حاج احمد کاظمی و دوم سریال 26 قسمتی با محوریت موضوعی زندگی شهید حاج حسین خرازی و لشکر 14 امام حسین (ع). سریال شهید کاظمی در مرحله نگارش فیلمنامه است و پیشتولید آن آغاز شده است.
افشارنیا ادامه داد: سریالی درباره جمعیت و فرزندآوری مراحل نگارش فیلمنامه را طی میکند و دو سریال طنز هم در دستور کار است که در دست نگارش فیلمنامه است. امیدواریم امسال دو سریال به مرحله تصویربرداری برسد و سه سریال دیگر وارد پیشتولید شود.