به گزارش ایلنا به نقل از شبکه خادمان رسانه‌ای کانون‌های خدمت رضوی استان تهران، این نشست در روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴، در مسجد جواد الائمه منطقه ۴، با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد و سپس حجت الاسلام والمسلمین حاج‌آقا نجاتی دبیر کانون خدمت رضوی منطقه۴، ضمن خیرمقدم به حاضران، بر اهمیت هم‌افزایی مناطق و شهرستان‌ها برای تحقق اهداف خدمت رضوی تأکید کرد.

در ادامه سردار صفرعلی براتلو، مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان تهران، ضمن قدردانی از تلاش خادمیاران در مراسم عزاداری شهادت امام رضا (ع) به نقاط قوت و ضعف این برنامه اشاره کرد و گفت: «حضور گسترده و نظم مناطق از نکات مثبت بود، اما نیازمند پیش‌بینی بهتر برای اطعام و شکل‌گیری هیئت‌های منظم هستیم.» براتلو همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی و تولید کلیپ‌های مستند از فعالیت‌های خادمیاران تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت انس بیشتر خادمیاران با قرآن و تقویت بنیان خانواده، اولویت برنامه‌ها را در سه محور تعمیق معنویت، ترویج فرهنگ خانواده و توسعه خدمت رضوی برشمرد.

محمد حیدری‌وقار، مسئول کانون ابن‌الرضا (ع) نوجوانان، با تشریح اهمیت این کانون تخصصی برای تربیت نسل جوان و محافظت آنان در برابر تهدیدات فرهنگی و جنگ ترکیبی دشمن، از برگزاری جلسه سراسری کانون‌ها در سوم مهرماه خبر داد.

جعفری معاونت خادمیاری استان تهران، گزارشی از آخرین وضعیت سامانه خادمیاری ارائه داد. او ضمن تشریح دستاوردهای این سامانه، به برخی چالش‌های موجود اشاره و راهکارهایی برای ارتقای کارایی آن پیشنهاد کرد. وی تأکید کرد که کارنامه ماهانه عملکرد کانون‌ها اعلام خواهد شد.

سردار براتلو همچنین به لزوم احیای کانون‌های محله‌ای اشاره کرد و گفت: با برگزاری جلسات سه‌جانبه، مشکلات ساختاری و جذب نیرو پیگیری خواهد شد.

همچنین، به طرح فرزندآوری پرداخته شد و با بیان دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی در این زمینه، بر لزوم برنامه‌ریزی هدفمند برای ترویج فرهنگ خانواده و حمایت از نسل آینده تأکید شد.

در ادامه، برنامه‌های مربوط به مراسم ۱۷ ربیع‌الاول در میدان حضرت ولی‌عصر (عج) با حضور پنج موکب و مشارکت مناطق ۲.۴، ۶.۷ و ۱۰ بررسی شد.

همچنین استفاده از فضای مجازی برای آموزش نهج البلاغه، فعالیت‌های فرهنگی، حقوقی و آزادی زندانیان مورد تأکید قرار گرفت.

نشست با جمع‌بندی برنامه‌ها، تأکید بر استمرار جلسات هماهنگی، اطلاع‌رسانی گسترده و ارتقای کیفیت فعالیت کانون‌ها به پایان رسید. مسئولان بر نقش کلیدی خادمیاران و یاوران در تحقق اهداف فرهنگی، قرآنی و اجتماعی استان تهران تأکید کردند تا آثار حضور آنان در جامعه ملموس‌تر و مؤثرتر باشد.

