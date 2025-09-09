در اختتامیه یازدهمین نمایشگاه «ایران نوشت» مطرح شد؛
نمایشگاهی برای تغییر ذهنیت خانوادهها
نشست خبری یازدهمین دوره نمایشگاه ایران نوشت (نوشتافزار ایرانی ـ اسلامی) ظهر امروز در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد. مهدی کلانتری، مدیرعامل این دوره از مجمع، به بیان توضیحاتی درباره اهداف، برنامهها و چالشهای پیشروی حوزه نوشتافزار پرداخت. در نشست خانواده شهدای سپهبد علی شادمانی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و سرلشکر محمدباقر طاهرپور فرمانده پهپادی هوا فضای سپاه پاسداران حضور داشتند.
به گزارش ایلنا، در مراسم افتتاحیه، مهدی کلانتری مدیرعامل یازدهمین دوره مجمع نوشتافزار ایرانی اسلامی سخنرانی خود را با اشاره به همزمانی برگزاری این نمایشگاه با میلاد پیامبر اکرم (ص) آغاز کرد و گفت: امسال در کنار برگزاری نمایشگاه تهران، شش استان دیگر از جمله مشهد، قم، یزد، شیراز، اهواز و کرج نیز فعال شدهاند. همچنین برای نخستین بار، امکان حضور مجازی نیز فراهم شده است تا خانوادهها بتوانند محصولات ایرانی ـ اسلامی را از طریق سایت انتخاب و در منزل دریافت کنند.
کلانتری با اشاره به حضور 65 تولیدکننده در این دوره افزود: تمام غرفههای نمایشگاه متعلق به تولیدکنندگان داخلی است و هیچ عرضهکننده صرف حضور ندارد. در مجموع، سرزمین نوشتافزار در فضایی به وسعت دو هزار مترمربع شکل گرفته که شامل ۳۹ غرفه کتاب و دفتر، ۱۲ غرفه کوله و جامدادی، ۱۰ غرفه لوازم تحریر و تختهشاسی، و یک غرفه اسباببازیهای ایرانی است. در این میان، تنها حدود ۲۰ قلم کالا به دلیل فقدان تولید مشابه داخلی عرضه میشوند که آنها نیز اقلام غیرضروری به شمار میروند.
مدیرعامل مجمع با تأکید بر اهمیت حضور طیفهای متنوعی از تولیدکنندگان توضیح داد: در کنار برندهای بزرگ، تولیدکنندگان کوچک و متوسط نیز دعوت شدهاند تا توانایی خود را محک بزنند و محصولاتشان را معرفی کنند. این تنوع، به نمایشگاه هویت ویژهای بخشیده است.
او با اشاره به تغییر مکان برگزاری گفت: نمایشگاه پس از چند سال حضور در مرکز آفرینشهای کانون پرورش فکری کودکان، از امسال در مصلای امام خمینی (ره) برپا شده است. فضای ۱۴ هزار متری این مکان، نسبت به دورههای گذشته شرایط بسیار مناسبتری از نظر وسعت، تهویه و امکانات جانبی در اختیار برگزارکنندگان و بازدیدکنندگان قرار داده است.
کلانتری نوشتافزار را کالایی استراتژیک دانست و ادامه داد: مقام معظم رهبری تاکنون سه بار به اهمیت این حوزه اشاره کردهاند. نوشتافزار همراه همیشگی افراد از دوران کودکی تا بزرگسالی است؛ از سالهای مدرسه تا دانشگاه و حتی محیط کار. بنابراین، توجه به بُعد اقتصادی و فرهنگی این کالا اهمیت دوچندان دارد.
وی با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان حاضر در نمایشگاه تنها به دنبال فروش نیستند، افزود: این مجموعه فرصتی برای ارتباط مستقیم با خانوادههاست. تولیدکنندگان در این فضا ذائقهسنجی میکنند، بازخورد میگیرند و محصولات خود را متناسب با نیاز واقعی مصرفکنندگان اصلاح میکنند. همین تعامل باعث ارتقای کیفیت و تنوع کالاهای داخلی خواهد شد.
به گفته او، بخش مهمی از نمایشگاه نیز به معرفی محصولات با رویکرد فرهنگی اختصاص دارد: امسال بخشی از طرحها به موضوعات ملی و هویتی همچون مفاخر علمی، آثار تاریخی و همچنین موضوعات روز کشور مانند دستاوردهای موشکی و پهپادی پرداختهاند. این موضوع نشان میدهد که تولیدکنندگان در کنار دغدغه اقتصادی، به پیوست فرهنگی نیز توجه دارند.
کلانتری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رشد تولید داخلی اظهار کرد: از سال ۹۱ تاکنون سهم محصولات ایرانی از حدود ۲۰ درصد به سطحی رسیده که در نمایشگاه کنونی تقریباً تمامی کالاها تولید داخل هستند. هرچند هنوز برخی خانوادهها به دلیل سابقه مصرف کالاهای خارجی با احتیاط عمل میکنند، اما بازدید از نمایشگاه میتواند این ذهنیت را تغییر دهد.
او در پایان با تأکید بر نقش مصرفکنندگان گفت: خانوادهها میتوانند با انتخاب آگاهانه، مسیر تولید داخلی را تقویت کنند. گاهی همین بازخوردهای مصرفکنندگان، تولیدکنندگان جدیدی را وارد عرصه کرده است. بنابراین نمایشگاه فرصتی است تا حلقه ارتباطی میان خانوادهها و تولیدکنندگان تقویت شود و فرهنگسازی در این حوزه تداوم یابد.
در ادامه نشست خبری، خبرنگاران درباره چالشهای فرهنگی و اقتصادی نمایشگاه سوالاتی مطرح کردند. یکی از خبرنگاران با اشاره به کمبود توجه به برخی چهرهها و موضوعات تاریخی و ملی گفت: برخی شخصیتهای مهم تاریخی، مانند دختر یزدگرد سوم که مادر امام سجاد(ع) بوده و نقش کلیدی در تاریخ دارد، هنوز در محصولات فرهنگی و نوشتافزارها مورد توجه قرار نگرفتهاند. به نظر میرسد برخی کالاها بدون برنامهریزی کافی تولید میشوند و فرصت معرفی مفاخر ایرانی از دست میرود.
کلانتری در پاسخ به این پرسش توضیح داد: ما برنامهریزی کردهایم تا چنین شخصیتها و موضوعاتی در نمایشگاه معرفی شوند و حتی طرحهایی آماده کنیم که قابلیت صادرات داشته باشند. برای نمونه، در برخی استانها مانند مشهد، محصولات با طرح شخصیتهای شناختهشده منطقهای و بینالمللی، از جمله ابومهدی المهندس، سید حسن نصرالله و موضوعات مرتبط با فلسطین، ارائه شده است. هدف این است که کالاها علاوه بر جنبه اقتصادی، دارای ارزش فرهنگی و هویتی نیز باشند.
وی افزود: این سیاست به تولیدکنندگان کمک میکند تا سرمایهگذاری هدفمند انجام دهند و کالاهایی با بازخورد مثبت تولید کنند. نمایشگاه فضایی است تا خانوادهها و بازدیدکنندگان با کالای ایرانی آشنا شوند، بازخورد مستقیم ارائه دهند و فرهنگ خرید کالای داخلی تقویت شود.
خبرنگاران درباره برنامههای فرهنگی، زمانبندی نمایشگاه و تأثیر آن بر تولید و صادرات سوالاتی مطرح کردند. یکی از خبرنگاران با اشاره به اهمیت شناخت محصولات ایرانی و رقابت با کالاهای خارجی پرسید: با توجه به تجربه شما در حوزه نوشتافزار، چه اقدامات فرهنگی برای معرفی محصولات ایرانی و تشویق اقشار مختلف، به ویژه دانشآموزان، انجام شده است؟
کلانتری در پاسخ توضیح داد: با توجه به سابقه و تجربه ۹ ساله مجمع، ما زمان برگزاری نمایشگاه و ساعتهای مراجعه را به گونهای تنظیم کردهایم که هم خانوادهها فرصت کافی برای بازدید داشته باشند و هم خستگی ناشی از حضور طولانی کاهش یابد. تجربه سالهای گذشته نشان داده که تمرکز خرید در ساعات بعدازظهر بازخورد بهتری داشته است.
وی درباره قیمتگذاری و نحوه فروش کالاها نیز گفت: تمام غرفهها خصوصی هستند و تولیدکنندگان مستقلاً قیمتگذاری میکنند. هدف ما این نیست که نمایشگاه به عنوان ابزار تنظیم بازار عمل کند، اما تلاش شده قیمتها مناسب و رقابتی باشد. امسال در نمایشگاه مجازی نیز امکان خرید با تخفیف ۱۰ درصد فراهم شده تا دسترسی خانوادهها آسانتر شود.
کلانتری درباره برنامههای جانبی نمایشگاه، از جمله کارگاهها و فعالیتهای جمعی خانوادگی گفت: برنامههای جانبی متنوعی برای خانوادهها طراحی شده است. از جمله کارگاههای آموزشی، فعالیتهای فرهنگی و معرفی قهرمانان پهلوان و شخصیتهای تاریخی که کودکان و نوجوانان با آنها ارتباط برقرار کنند. همچنین بخشی از درآمد حاصل از فروش برای کمک به مناطق محروم اختصاص یافته است.
در بخش دیگری از پرسشها، خبرنگاران تأثیر نمایشگاه بر صادرات و ارتقای توانمندی تولیدکنندگان را مورد توجه قرار دادند. کلانتری با تأکید بر اهمیت بازارهای خارجی گفت: نمایشگاه فرصتی است تا تولیدکنندگان با بازخورد مستقیم مخاطبان داخلی مواجه شوند و توانمندیهای خود را به بازارهای بینالمللی معرفی کنند. برخی تولیدکنندگان بزرگ در حال حاضر تجربه صادرات دارند و حمایت مردم و بازخورد بازدیدکنندگان میتواند به رشد صادرات و رقابتپذیری کالاهای ایرانی کمک کند.
وی در جمعبندی صحبتهای خود افزود: نمایشگاه علاوه بر نقش اقتصادی، عرصهای برای فرهنگسازی و ارتقای آگاهی خانوادهها درباره کالای ایرانی است. بازدیدکنندگان میتوانند با انتخاب آگاهانه، مسیر تولید داخلی را تقویت کنند و به تولیدکنندگان جدید انگیزه ورود به بازار بدهند. در کنار همه این اقدامات، تلاش شده که نمایشگاه با ارائه محصولات متنوع، فرهنگی و با کیفیت، جایگاه خود را به عنوان محلی برای تبادل تجربه و شناخت بهتر کالای ایرانی تثبیت کند.
در ادامه نشست خبری، همسر شهید سرلشکر محمدباقر طاهرپور، فرمانده پهپادی نیروی هوافضای سپاه، ضمن قدردانی از مردم و تولیدکنندگان داخلی، اظهار داشت: با علم و ایمان میتوانیم همانند شهدای عزیزمان پرواز کنیم و ایران را آباد سازیم. شهدا با جان خود از کشور حمایت کردند و امروز ما نیز با خرید و استفاده از محصولات ایرانی میتوانیم از ایران و از ایرانی حمایت کنیم.
وی با اشاره به اهمیت علم و ایمان افزود: رهبر انقلاب تأکید کردهاند که دشمن، دانش و ایمان ما را هدف گرفته است. بنابراین ضروری است که در هر دو حوزه، یعنی دانش و ایمان، خود را تقویت کنیم. شهدای ما معلمان راستین بشریت هستند و جان خود را فدای حفظ این ارزشها کردند. ما نیز با حمایت از تولیدات داخلی، میتوانیم مسیر خودکفایی و اقتدار کشور را ادامه دهیم.
همسر شهید طاهرپور در پایان سخنان خود از تلاش تولیدکنندگان داخلی قدردانی کرد و گفت: دست شما درد نکند. حمایت از کالای ایرانی، نه تنها به اقتصاد کشور کمک میکند، بلکه موجب تداوم دستاوردهای خودکفایی و اقتدار ملی خواهد شد.