معاون میراثفرهنگی استان همدان:
مرمت بناهای ثبتی و واجد ارزش تاریخی بافت همدان با همکاری دستگاههای شهری
برنامه حفاظتی تعداد زیادی از بناهای تاریخی بافت تاریخی همدان توسط اداره میراثفرهنگی این استان در دستور کار قرار گرفت. معاون میراثفرهنگی استان همدان تاکید کرد: درحالحاضر در هسته مرکزی بافت تاریخی همدان بیش از 130 بنای ثبت و واجد ارزش تاریخی وجود دارد که در اختیار مردم، میراثفرهنگی و دیگر دستگاههای شهری است که با تعاملات و همکاریهای صورت گرفته با دستگاهها، برنامه مرمتی و حفاظتی تعداد زیادی از این بناها در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بافت تاریخی همدان بهعنوان بافتی ارزشمند و متراکم در رینگ مرکزی شهر همدان قرار گرفته است. درحالحاضر در این بافت ارزشمند بیش از 130 خانه و بنای تاریخی ثبتی و واجد ارزش تاریخی وجود دارد که به گفته معاون میراثفرهنگی این استان تعداد زیادی از آنها در فهرست مرمت و احیاء قرار دارند.
«حمید حیدری» معاون میراثفرهنگی استان همدان با اعلام این خبر گفت: بافت تاریخی همدان، بهعنوان یکی از بافتهای ارزشمند و متراکم در رینگ مرکزی شهر همدان است که ضوابط اختصاصی آن ابلاغ شده است و جزو محدوده 168 شهری است که شورای عالی معماری و شهرسازی ابلاغ کرده است. بر همین اساس مطالعات بافت تاریخی همدان بررسی و ابلاغ شده اداره میراثفرهنگی همدان نیز بر اساس وظایف ذاتی بهصورت مداوم بافت تاریخی همدان را رصد و محافظت میکند.
او تاکید کرد: در حال حاضر برنامهای که در نظر داریم حفاظت و احیاء از بافت و خانهها و بناهای تاریخی در قالب زیرساختهای گردشگری است. به عنوان مثال، خانه احمدی یا خانه مازوچی به بهترین شکل ممکن مرمت و هماکنون تبدیل به هتل بوتیک شده که در هفته دولت با حضور استاندار همدان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
حیدری گفت: بناهای تاریخی ارزشمند زیادی در بافت تاریخی همدان وجود دارد از جمله چون مدرسه آزاد، خانه تاریخی صابریون، خانه ضرابی، حمام قلعه و حمام حاجی که اداره میراثفرهنگی برنامههای حفاظتی آنها را تهیه کرده و هماکنون مرمتگران در این بناهای تاریخی با نظارت مستقیم میراثفرهنگی در حال فعالیت هستند تا پس از مرمت و احیاء و تبدیل شدن به زیرساختهای گردشگری با کاربری پذیرایی و اقامتی در چرخه گردشگری قرار بگیرند.
به گفته معاون میراثفرهنگی همدان، درحالحاضر بالغ بر 130 بنای تاریخی در بافت تاریخی همدان وجود دارد که در اختیار بخشخصوصی، میراثفرهنگی، و دیگر دستگاههای دولتی و شهری است. این بناها در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفته است این درحالی است که در همین بافت تاریخی، بیش ازصد بنای تاریخی واجد ارزش تاریخی داریم که آنها نیز درحال بررسی برای حفاظت و احیاء هر چه بهتر هستند.
او گفت: جدای از آنکه بافت تاریخی دارای بناهای تاریخی ملی و واجد ارزش تاریخی است تعداد زیادی خانه و بنای تاریخی وجود دارد که خارج از بافت قرار دارند که به صورت جزیرهای و منفصل از بافت تاریخی نگهداری میشوند این بناها نیز یا ثبت شدهاند یا واجد ارزش تاریخی و در نوبت ثبت در فهرست میراث ملی قرار دارند.
معاون میراثفرهنگی استان همدان، همکاری دستگاههای شهری همدان در جهت احیاء و مرمت خانهها و بناهای تاریخی بافت تاریخی این شهر را نقطه عطف حفاظت از بافت ارزشمند و متراکم همدان توصیف کرد و اعلام کرد:
در شهر همدان بالغ بر 240 بنای ثبتی و واجد ارزش در فهرست آثار ملی وجود دارد که بخشی از آنها توسط مالکان و بهرهبرداران با مشارکت میراثفرهنگی درحال مرمت هستند. برخی دیگر مانند خانه ضرابی که مالکیت آن در اختیار میراثفرهنگی بوده، به صندوق حفظ و احیاء واگذار شده و بهرهبردار درحال بهرهبرداری از آن است. همچنین مورد دیگری مثل عمارت بهاء الملک متعلق به اوقاف بود که به یک سرمایهگذار واگذار شد. این سرمایهگذار برای این بنا طرح حفاظت و احیاء داشت به همین دلیل اداره میراثفرهنگی در کمیته فنی مساعدتهای لازم را انجام دارد تا کارهای مرمتی این بنا هرچه سریعتر انجام و تبدیل به یک واحد اقامتی و پذیرایی شود و در اختیار مردم قرار بگیرد.
آنطور که حیدری میگوید: درحالحاضر همکاری و تعاملات بسیار خوبی با دستگاههای دیگر از جمله اوقاف، راه و شهرسازی و شهرداری داریم به طوریکه هماکنون مدرسه صالحیون که در اختیار راه و شهرسازی است و مشکلات ساختاری دارد برنامه حفاظتی آن آغاز شده و با معرفی یک مرمت گر قابل، مرمتهای اضطراری بنا در دستور کار قرار گرفت.