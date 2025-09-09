به گزارش ایلنا، هفدهمین نمایشگاه عکس‌های برترسال دوربین.نت ۲۱ تا ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴ در خانه شهر/بلدیه طهران برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه، ۲۴۴ فریم عکس منتخب سال ۱۴۰۳ به نمایش درمی‌آید.

در دوره هفدهم ۸۷۶ عکاس حضور داشتند که در نهایت ۲۴۴ فریم عکس توسط تیم هیات انتخاب شامل عکاسان، خبرنگاران، گرافیست‌ها و ادیتورهای عکس، برگزیده و انتخاب شدند.

این نمایشگاه جمعه ۲۱ شهریورماه ساعت ۱۷ افتتاح می‌شود و تا جمعه ۲۸ شهریورماه دایر است.

این دوره از نمایشگاه با حمایت و همکاری پویش تهران دوست داشتنی و استارتاپ تهرانگردی تهران‌ ایمیجز برگزار می‌شود.

علاقمندان جهت بازدید می‌توانند ۲۲ تا ۲۷ شهریور از ساعت ۱۵ تا ۱۸ و روزهای ۲۱ و ۲۸ شهریور از ساعت ۱۷ تا ۲۰ به خانه شهر/بلدیه طهران واقع در میدان امام خمینی(ره) مراجعه کنند.

پوستر این نمایشگاه بر اساس عکسی از عبدالباسط محمودی طراحی شده است.

