امت احمد؛ نقطه اتصال فرهنگ و شادی

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه امینی، مجری برنامه کودک تلویزیون، درباره اهمیت چنین جشن‌هایی اظهار کرد: هر اتفاقی که در قلب و ذهن ما حس هیجان ایجاد کند، حس همبستگی می‌دهد. حس حال خوب و شادی حسی است که تمام آدم‌ها دوست دارند. حالا بعضی‌ها به یک شکل دیگر سمتش می‌روند و بعضی‌ها به صورت دیگری، اما وقتی یک جشن گروهی به پا می‌شود، هیچ چیزی زیباتر از آن نیست که جمعی از آدم‌ها در کنار هم با حال خوب حضور داشته باشند. این احساس به طور طبیعی منتشر می‌شود و حتی کسی که غمگین است، از حال و هوای آن جشن تأثیر می‌گیرد و وقتی به خانه برمی‌گردد، حداقل برای دو روز حس خوبی را همراه خود دارد و آن را منتشر می‌کند.

او با اشاره به شرایط حساس منطقه و وقایع اخیر، ادامه داد: اتفاقاتی که پشت سر گذاشتیم، مثل جنگ و تنش‌های دیگر، باعث می‌شود مردم بیش از همیشه به حس خوب و جشن احتیاج داشته باشند. مگر می‌شود مردم شادی را دوست نداشته باشند؟ اگر کسی جشن و حال گروهی را دوست نداشته باشد، یک اتفاق درونی در او افتاده و نیاز به مراقبت و درمان دارد. ان‌شاءالله در کشور ما اتفاقات خوشایند و جشن‌های متعدد بیشتری داشته باشیم که تمام اقشار، چه قشر مذهبی و چه قشری که معمولی زندگی می‌کنند، از آن لذت ببرند. ما برای همه مردم کار می‌کنیم تا این شادی و نشاط در دسترس همه باشد.

امینی در پایان تأکید کرد: من همیشه معتقدم جشن‌های مردمی نه فقط لحظاتی شاد و خاطره‌انگیز برای آدم‌ها ایجاد می‌کنند، بلکه می‌توانند به یک پیام اجتماعی بزرگ تبدیل شوند؛ پیامی درباره همبستگی، وحدت و انتشار حس خوب بین همه اقشار جامعه. جشن‌هایی مانند «امت احمد» نمونه‌ای بارز از چگونگی ترکیب فرهنگ، شادی و مشارکت اجتماعی برای ایجاد یک جامعه با نشاط و همدل هستند.

انتهای پیام/