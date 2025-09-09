گزارشی از هفتمین روز جشنواره هجدهم موسیقی جوان/ حضور چمشگیر بانوان ترکمن

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، هفتمین روز این جشنواره در حالی روز گذشته در تالار رودکی برگزار شد که شرکت کنندگان آواز، دوتار، کمانچه، شمشاد، نی هفت بند، لگن و دس‌دایره از استان گلستان (کتول و ترکمن) در حضور هیات داوران همچون محمدرضا برزگر و ابراهیم جرجانی به صحنه رفتند و رپرتوار منطقه خود را اجرا کردند.

بخش دیگر اجراهای روز هفتم به ساز کمانچه از موسیقی ردیف دستگاهی اختصاص داشت که داوود گنجه‌ای، محمد مقدسی، هادی منتظری و رضا پرویززاده اجراهای نوجوانان و جوانان را داوری کردند.

در حاشیه داوری‌های این روز ابراهیم جرجانی پژوهشگر موسیقی گلستان منطقه ترکمن با بیان اینکه جشنواره ملی موسیقی جوان سکوی پرتاب استعدادیابی است، گفت: اساس این جشنواره در استعدادیابی و تقویت جریان موسیقی در نسل جوان است و برگزاری این گونه جشنواره‌ها برای جوانان سالی یکبار خیلی کم است.

وی افزود: برای حمایت و پشتیبانی و ایجاد انگیزه و حس در جوانان باید جشنواره جوان حداقل سالی دو الی سه بار در سطح کشور و استان‌ها برگزار شود.

جرجانی نقش برگزاری جشنواره ملی موسیقی برای جوانان و تاثیرات آن برای گرایش جوانان به سازهای اصیل خصوصا در ناحیه ترکمن را بسیار موثر دانست و ادامه داد: در اوایل انقلاب گرایش به موسیقی نواحی ترکمن کم و انگشت‌شمار بوده ولی در جشنواره‌هایی که در این چهار دهه برگزار شده تا کنون به دلیل تبلیغات و کوشش و با انگیزه دادن به جوانان، باعث شده گرایش جوانان به موسیقی ترکمن ۱۰۰ برابر شود به طوری که در شهرستان‌ها روستاهای دور افتاده و در هر خانه‌ای الان یک هنرمند داریم که این جای افتخار دارد و باعث شادکامی است.

این پژوهشگر در خصوص داوران و نقش آن‌ها در سرنوشت جوانان در موسیقی نواحی ترکمن، گفت: در سال‌های گذشته و حتی قبل از کرونا به دلایلی، حس و انگیزه بچه‌های ما در موسیقی نواحی ترکمن به حدی پایین آمده بود که توان و انگیزه شرکت در جشنواره موسیقی ملی جوان را نداشتند اما خوشبختانه امسال شاهد حضور پررنگ نوجوانان و جوانان ترکمنی در جشنواره هستیم.

جرجانی با بیان اینکه امسال تعداد شرکت کنندگان خانم بسیار چشم‌گیر بود، اظهار داشت: امسال تعداد خانم‌های نوازنده در این جشنواره به حد چشمگیری زیاد شده که این خودش جای حرف دارد.

وی در پایان صحبت‌های خود خاطر نشان کرد: با بررسی آثار رسیده به مرحله اول و نیز داوری اجراهای صحنه‌ای شاهد این بودیم که برخی از شرکت کنندگان به دلیل پشتکار، استعداد، تمرین، تکرار و علاقه‌شان به موسیقی ترکمن حتی از اساتیدشان هم بالاتر زده‌اند که این خود جای خوشحالی دارد.

امروز در هشتمین روز از جشنواره ملی موسیقی جوان بخش موسیقی ردیف دستگاهی رسما کار خود را آغاز می‌کند و نوازندگان تار در حضور هیات داوران این بخش یعنی قاسم رحیم زاده، محمدامین اکبرپور و محمد ذوالنوری به اجرا خواهند پرداخت.

هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به دبیری حمیدرضا اردلان تا ۲۶ شهریورماه در تالار رودکی برگزار خواهد بود و علاقمندان می‌توانند این اجراها را از طریق آدرس‌های زیر دنبال کنند.

