مدیران خودرو
وزیر میراث‌فرهنگی وارد شهرستان سراب شد

وزیر میراث‌فرهنگی وارد شهرستان سراب شد
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با استقبال نماینده سراب در مجلس شورای اسلامی، امام‌جمعه، فرماندار و اعضای شورای تأمین وارد شهرستان سراب شد. صالحی‌امیری برنامه‌های مختلفی را در حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی این منطقه در دستور کار دارد.

به‌گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری امروز سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ در جریان سفر خود به سراب، از پل معلق این شهرستان به‌عنوان طولانی‌ترین پل معلق گردشگری کشور بازدید خواهد کرد و چند پروژه گردشگری در دست اجرا را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد.

او همچنین دیدارهایی از مساجد تاریخی سراب خواهد داشت و جشنواره لبنیات، شیر و عسل را افتتاح خواهد کرد.

این سفر با هدف بررسی زیرساخت‌های گردشگری شهرستان و حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام می‌شود و وزیر بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی منطقه تأکید دارد.

شهرستان سراب با طبیعت کوهستانی، چشمه‌های آبگرم معدنی، مراتع سرسبز و محصولات لبنی مشهور، یکی از مقاصد مهم گردشگری در شمال‌غرب کشور به‌شمار می‌آید و ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب گردشگری سلامت و روستایی را دارد.

 

 

