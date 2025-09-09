نسخه ویژه نابینایان «سارا» با صدای آزاده صمدی منتشر میشود
آزاده صمدی فیلم سینمایی «سارا» ساخته زندهیاد داریوش مهرجویی را برای نابینایان توضیحدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سوینا، این گروه در تازهترین فعالیت خود، نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی «سارا» ساخته داریوش مهرجویی کارگردان فقید سینمای ایران، را پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه در چارچوب برنامه فیلمخانه منتشر میکند.
این فیلم روز پنجشنبه ساعت ۱۹ از طریق سایت سوینا در دسترس مخاطبان قرار میگیرد.
این برنامه قسمت ۳۷ از فیلمخانه سوینا است که زیرنظر گلاره عباسی تولید میشود.
نظارت متن و ضبط این فیلم به عهده امیر سلیمانی بوده و شیدا محمدطاهر متن روایت آن را نوشته است. این برنامه در استودیو شهر صدای پارسیان با صدابرداری رامتین ناهید ضبط شده و مرجان طبسی آن را میکس و تدوین کرده است.
علاقمندان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سوینا به نشانی www.sevinagroup.com یا از طریق پادگیرها و کانال تلگرام رادیو سوینا به فایل صوتی فیلمهای توضیحدار دسترسی داشته باشند.
این گروه پیشتر نسخه توضیحدار فیلمهای سینمایی ایرانی «روز واقعه» با صدای افشین زینوری، «دلشدگان» با صدای شبنم مقدمی، «مادر» با صدای احترام برومند، «بنفشه آفریقایی» با صدای علیرضا شجاعنوری، «باشو غریبه کوچک» با صدای پریناز ایزدیار، «خانه دوست کجاست» با صدای ستاره اسکندری، «یک بوس کوچولو» با صدای علیرضا آرا، «من، ترانه ۱۵ سال دارم» با صدای سارا بهرامی، «هامون» با صدای پرویز پرستویی، «روسری آبی» با صدای رخشان بنیاعتماد، «مسافران» با صدای صابر ابر، «اجارهنشینها» با صدای هوتن شکیبا، «درباره الی» با صدای فرشته صدرعرفایی، «به همینسادگی» با صدای مهراوه شریفینیا، «بودن یا نبودن» با صدای بهناز جعفری، «گلهای داوودی» با صدای ژرژ پطروسی، «مارمولک» با صدای بهرام افشاری، «لیلا» با صدای بیتا فرهی، «کلاه قرمزی و پسرخاله» با صدای نازنین بیاتی، «ناخدا خورشید» با صدای حسین پاکدل، «جدایی نادر از سیمین» با صدای ریما رامینفر، «پرده آخر» با صدای مهتاب نصیرپور، «مهمان مامان» با صدای فریبا کامران، «بادکنک سفید» با صدای گلاره عباسی، «آدم برفی» با صدای پدرام شریفی، «مهاجر» با صدای ناصر ممدوح، «میم مثل مادر» با صدای علی شادمان، «چهارشنبه سوری» با صدای مهراوه شریفینیا، «زیر پوست شهر» با صدای عاطفه رضوی، «شوکران» با صدای آزیتا حاجیان، «همسر» با صدای مسعود فروتن، «لیلی با من است» با صدای حسن معجونی، «بوتیک» با صدای شقایق فراهانی، «خواهران غریب» با صدای لاله اسکندری، «مادیان» با صدای رعنا آزادیور و «نرگس» با صدای باران کوثری را در برنامه فیلمخانه منتشر کرده است.