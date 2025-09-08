خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«رویاگردها» در برج آزادی به روی صحنه می‌روند

«رویاگردها» در برج آزادی به روی صحنه می‌روند
کد خبر : 1683639
لینک کوتاه کپی شد.

نمایش «رویاگرد» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی غزاله حسن‌پور در سالن اصلی برج آزادی به روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا،  نمایش «رویاگرد» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی غزاله حسن‌پور و تهیه‌کنندگی محمد رییسی از ۱۸ شهریور ماه از ساعت ۱۹ در سالن اصلی برج آزادی به روی صحنه می‌رود. 

«رویاگرد» اثری در ژانر فانتزی موزیکال است که با تجربه‌ای متفاوت و خیال‌انگیز در فضایی بدیع، مخاطب را به جهانی شاعرانه و رویاگونه دعوت می‌کند. 

گروه بازیگران «رویاگرد» را این هنرمندان تشکیل می‌دهند:  نرگس آسترکی، سهیل افشار، نرگس ویسی، فیاض گلستانی، آرمیتا رجب‌زاده، ، کیمیا حضرتی، حنانه علی، نورا عسگری، هستی ترابیان، سجاد طیبی، رائیکا صحرایی، علی صفاخواه، پرنیا گنجی، اسرا مرادی و غزاله حسن‌پور. 

در خلاصه داستان نمایش «رویاگرد» آمده است:  «هر رؤیا جایی آغاز می‌شود… اما هیچ‌کس نمی‌داند سرنوشت آن به کجا خواهد رسید. جایی میان بیداری و خواب، انسان باید انتخاب کند: ماندن در خیال یا عبور به حقیقت.» 

علاقمندان می‌توانند بلیت این نمایش را از سایت تیوال تهیه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی