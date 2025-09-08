«رویاگردها» در برج آزادی به روی صحنه میروند
به گزارش ایلنا، نمایش «رویاگرد» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی غزاله حسنپور و تهیهکنندگی محمد رییسی از ۱۸ شهریور ماه از ساعت ۱۹ در سالن اصلی برج آزادی به روی صحنه میرود.
«رویاگرد» اثری در ژانر فانتزی موزیکال است که با تجربهای متفاوت و خیالانگیز در فضایی بدیع، مخاطب را به جهانی شاعرانه و رویاگونه دعوت میکند.
گروه بازیگران «رویاگرد» را این هنرمندان تشکیل میدهند: نرگس آسترکی، سهیل افشار، نرگس ویسی، فیاض گلستانی، آرمیتا رجبزاده، ، کیمیا حضرتی، حنانه علی، نورا عسگری، هستی ترابیان، سجاد طیبی، رائیکا صحرایی، علی صفاخواه، پرنیا گنجی، اسرا مرادی و غزاله حسنپور.
در خلاصه داستان نمایش «رویاگرد» آمده است: «هر رؤیا جایی آغاز میشود… اما هیچکس نمیداند سرنوشت آن به کجا خواهد رسید. جایی میان بیداری و خواب، انسان باید انتخاب کند: ماندن در خیال یا عبور به حقیقت.»
علاقمندان میتوانند بلیت این نمایش را از سایت تیوال تهیه کنند.