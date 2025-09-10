آرش صیفی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
از روانشناسی تصویر تا چالش سکانسپلانهای طولانی/ خلق روایت سیال در «ریحاننامه»
فیلمبردار فیلم کوتاه «ریحاننامه» گفت: چالشهای طراحی و اجرای سکانسپلانهای طولانی و توجه به روانشناسی تصویر، کلید خلق روایت سیال و نزدیک به شخصیتها در این اثر بود.
آرش سیفی، مدیر فیلمبرداری سینما، در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره تجربه خود در پروژه فیلم کوتاه «ریحاننامه» گفت: چالش در همهی پروژهها وجود دارد و «ریحاننامه» نیز از جمله فیلمهایی بود که چالشهای فراوانی برای فیلمبردار به همراه داشت. این چالشها هم از نظر شکل روایت دوربین بود که به شکلی سیالگونه و از نزدیکترین فاصله، بیننده را کنار کاراکتر به صحنهی فیلم میآورد و هم از نظر نورپردازی و تعامل با دیگر عوامل برای ضبط سکانسپلانهای طولانی.
او ادامه داد: نورپردازی و کادربندی باید از جنس فیلمنامه طراحی میشد و آن را روایت میکرد. در فیلمنامه صحنههایی خلق شده بودند که اکنون زمان ثبت آنها فرا رسیده بود. دوربین را بر مبنای فیلمنامه انتخاب کردیم و تجهیزاتی مانند کرین، رونین و دیگر ابزارهای لازم را به کار بردیم.
این مدیر فیلمبرداری سینما خاطرنشان کرد: من علیرضا حمیدین را نمیشناختم و از طریق هانیه بیاتی به پروژه اضافه شدم، اما به محض دیدار، گفتوگوهای فراوان و مشترکی درباره فیلمنامه بین ما شکل گرفت و خیلی سریع با هم رفاقت پیدا کردیم. دغدغهمندی او در کارگردانی، موفقیتش را در این مسیر تضمین کرده است.
او افزود: همزمان با فیلمبرداری در یک لوکیشن، تیم نور در لوکیشن بعدی مشغول آمادهسازی صحنهی بعدی بود. به این شکل توانستیم در زمانی کوتاه، بهترین خروجی را حاصل کنیم.
این هنرمند بیان کرد: به نظر من، مهمترین بخش در طراحی تصویر، روانشناسی تصویر است. تلاش کردیم تا آن عکس و آن حرکت به شکلی در ناخودآگاه بیننده نفوذ کند که حس صحنه به درستی منتقل شود و پیامهای فیلم برجسته گردد.
او همچنین گفت: هماهنگی با گروههای دیگر، کار بسیار سختی بود. به دلیل شکل روایت، مجبور بودیم همهی تیمها مانند فیلمبرداری، صدا و نور به صورت پرتابل عمل کنند و در سکانسپلانهایی که به سرعت انجام میشدند، با هم در تعامل و هماهنگی کامل باشیم.
آرش سیفی در پایان تاکید کرد: معمولاً هر فیلمی ما را با موقعیتهای غیرمنتظرهای مواجه میکند و «ریحاننامه» نیز از این قاعده مستثنی نبود. با همدلی و تعامل میان همهی گروهها توانستیم از این موانع عبور کنیم و پروژه را به بهترین نحو به انجام برسانیم.