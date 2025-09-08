خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معرفی اعضای هیأت انتخاب دومین جشنواره فیلم مهر

معرفی اعضای هیأت انتخاب دومین جشنواره فیلم مهر
کد خبر : 1683555
لینک کوتاه کپی شد.

اعضای هیأت انتخاب دومین جشنواره مهر معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره، تورج اصلانی، دبیر بخش فیلم دومین جشنواره مهر، اعضای هیأت انتخاب این رویداد را معرفی کرد. به گفته او، در این دوره بیش از ۲۳۰ فیلم در بخش‌های داستانی، مستند، انیمیشن و تجربی ثبت‌نام کرده‌اند.

اعضای هیأت انتخاب دومین جشنواره مهر عبارت‌اند از:

غلامرضا رمضانی (کارگردان و نویسنده)

اندیشه فولادوند (بازیگر و شاعر)

حامد ثابت (موسیقیدان، پژوهشگر و نقاش)

آزیتا رصافی (فیلمنامه‌نویس و مستندساز)

حسن اصلانی (فیلمبردار و تهیه‌کننده)

همچنین غلامرضا رمضانی به عنوان رئیس هیأت انتخاب این دوره از جشنواره مهر منصوب شد.

جشنواره مهر با همکاری کمپانی مادمووی (Maadmovie) از چهارم تا دوازدهم مهر ماه در شهر دبی برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی