معرفی اعضای هیأت انتخاب دومین جشنواره فیلم مهر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره، تورج اصلانی، دبیر بخش فیلم دومین جشنواره مهر، اعضای هیأت انتخاب این رویداد را معرفی کرد. به گفته او، در این دوره بیش از ۲۳۰ فیلم در بخش‌های داستانی، مستند، انیمیشن و تجربی ثبت‌نام کرده‌اند.

اعضای هیأت انتخاب دومین جشنواره مهر عبارت‌اند از:

غلامرضا رمضانی (کارگردان و نویسنده)

اندیشه فولادوند (بازیگر و شاعر)

حامد ثابت (موسیقیدان، پژوهشگر و نقاش)

آزیتا رصافی (فیلمنامه‌نویس و مستندساز)

حسن اصلانی (فیلمبردار و تهیه‌کننده)

همچنین غلامرضا رمضانی به عنوان رئیس هیأت انتخاب این دوره از جشنواره مهر منصوب شد.

جشنواره مهر با همکاری کمپانی مادمووی (Maadmovie) از چهارم تا دوازدهم مهر ماه در شهر دبی برگزار می‌شود.

