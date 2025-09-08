طرح ۵ سریال و ۳ برنامه به تایید ساترا رسیدند/ «تبعید» محسن تنابنده مجوز گرفت
شورای صدور مجوز تولید ساترا در جلسات اخیر خود با طرحهای ۵ سریال و ۳ برنامه موافقت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، در راستای ارتقای کیفیت، سلامت و جذابیت آثار رسانههای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی جلسات ۱۷۰ و ۱۷۱ شورای صدور مجوز تولید ساترا با تایید چند طرح برگزار شد.
بر همین اساس طرح سریالهای «تبعید» به تهیهکنندگی حسن مصطفوی و نویسندگی محسن تنابنده، «عشق سوزان» به تهیهکنندگی محسن آقاخان و نویسندگی شهریار صابری، «فرار از جزیره» به تهیهکنندگی و نویسندگی علی حلوی، «جشن خداحافظی» به تهیهکنندگی و نویسندگی محمدرضا رحمانی و «موتوریزه» به تهیهکنندگی امیرحسین علی پورگوابری به تایید رسیدند.
همچنین طرح برنامههای «شام ایرانی» (فصل سوم) به تهیهکنندگی سعید ابوطالب، «پزشک شو» به تهیهکنندگی بهنام محمدی و «چهره شو» به تهیهکنندگی مهدی یاری مورد موافقت این شورا قرار گرفتند.
شورای صدور مجوز تولید ساترا روزهای دوشنبه و شورای صدور مجوز انتشار ساترا روزهای چهارشنبه در این سازمان تشکیل میشوند.