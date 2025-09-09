به‌گزارش خبرنگار ایلنا، تخریب یک خانه در یکی از محلات قدیمی شهر همدان با واکنش تند فعالان میراث‌فرهنگی این استان مواجه شد.

«بهنام نادری» خبرنگار و فعالان میراث‌فرهنگی استان همدان با اعلام اینکه این خانه کاملا تاریخی و واجد ارزش‌های تاریخی بوده به ایلنا گفت: خانه تاریخی تخریب شده در محله آقاجانی بیگ که یکی از محلات قدیمی همدان است که در آن تک‌بناهای متعدد از دوره‌های تاریخی وجود دارد، واقع شده بود.

او می‌گوید: شهرداری منطقه ۲ همدان نزدیک به ۲۵ سال است که قصد تخریب و تملک این بنای تاریخی را داشت به‌طوری که سال گذشته توانست تملک آن را بگیرد و در اوایل این هفته زمانی که مردم در تعطیلات رسمی به‌سر می‌بردند و فعالان میراث‌فرهنگی هم میزبان رویداد قطار گردشگری بودند به‌صورت کاملا چراغ خاموش و به‌بهانه سهولت در تردد اقدام به تخریب این بنای تاریخی کرد.

نادری علت تخریب این بنا را اینطور توصیف می‌کند، این بنا در وسط خیابان قرار داشت و این خیابان برای شهرداری مسیری است که مردم را به سمت خروجی پارکینگ طبقاتی آقاجانی که یک غول بی‌شاخ و دم است و قرار است به‌زودی افتتاح شود هدایت می‌کند.

این فعال میراث فرهنگی معتقد است، خانه تخریب شده در نقشه و فهرست بناهای واجد ارزش تاریخی که توسط میراث‌فرهنگی تهیه شده است قرار گرفته بود. و نه‌تنها واجد ارزش بود که حتی از معیارهای ثبت ملی نیز برخوردار بود. اما بدون اطلاع میراث‌فرهنگی توسط شهرداری تخریب شد.

او می‌گوید: واحد خدمات شهری شهرداری درحالی مدعی بود که تخریبی توسط شهرداری در این دوره رخ نخواهد داد که با تخریب این بنا فعالان میراث‌فرهنگی نگران تک‌بناهای تاریخی و ملی هستند که در محلات شهر همدان باقی مانده است.

تخریب شهرداری با استعلام و مجوز میراث‌فرهنگی

فعالان میراث‌فرهنگی در حالی تخریب خانه تاریخی محله آقاجانی بیگ همدان را شوک‌آور توصیف می‌کنند که «حمیدحیدری» معاون میراث‌فرهنگی این استان معتقد است: این خانه نه ثبت ملی بود نه حتی واجد ارزش‌های تاریخی.

او می‌گوید: خبر تخریب خانه‌ای در محله آقاجانی بیگ درحالی منتشر شد که این بنا کاملا فاقد ارزش‌های معماری و تاریخی بود و خانه‌ای که مقابل این بنای تخریب شده که در آن سوی خیابان ۱۸ متری است واجد ارزش تاریخی است.

حیدری معقتد است، شهرداری استعلام‌های مربوط به خانه را از سال ۹۸ پیگیری می‌کرد و اداره میراث‌فرهنگی هم در استعلام شهرداری اعلام کرده است که این خانه واجد ارزش‌های تاریخی نیست. شهرداری با در اختیار داشتن صورت‌جلسات و رای کمیسیون ماده ۵ اقدام به خرید این بنا از یک شخص حقیقی کرده است.

معاون میراث فرهنگی استان همدان می‌گوید: این خانه در وسط یک خیابان ۱۸ متری قرار گرفته بود که باعث تصادفات زیادی می‌شد و شهرداری با استعلام از میراث‌فرهنگی این بنا را خریداری کرد تا بر اساس طرح تفصیلی تخریب و مانع از تصادفات خودروها شود.

