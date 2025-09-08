اعلام فهرست نهایی منتخبین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران

به گزارش ایلنا به نقل از ستادخبری سی‌ و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، بر اساس این گزارش، در مجموع ۱۵۴ هنرجو به مرحله نهایی راه یافتند که از این تعداد ۸۵ نفر خانم و ۶۹ نفر آقا هستند.

در میان رشته‌های هنری، بیشترین تعداد راه‌یافتگان به ترتیب مربوط به رشته‌های نقاشی با ۲۲ نفر، طراحی با ۲۰ نفر و عکاسی با ۱۸ نفر است. پس از آن رشته‌های گرافیک و تصویرسازی هر کدام با ۱۶ نفر، خوشنویسی با ۱۴ نفر، مجسمه و نگارگری هر کدام با ۱۲ نفر، هنر سرامیک با ۹ نفر، کاریکاتور با ۸ نفر و رسانه‌های هنری جدید با ۷ نفر حضور دارند.

از منظر پراکندگی جغرافیایی، استان تهران با ۲۹ هنرجو بیشترین تعداد منتخبین را دارد. استان‌های اصفهان و خراسان رضوی هر کدام با ۱۶ نفر در رتبه بعدی قرار گرفتند. همچنین استان‌های البرز با ۱۲ نفر، فارس با ۱۰ نفر و اردبیل با ۸ نفر در جمع استان‌های برتر از نظر تعداد پذیرفته‌شدگان هستند.

در این دوره، برخی استان‌ها مانند لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، کرمانشاه و هرمزگان نماینده‌ای در مرحله نهایی نداشتند.

فهرست کامل منتخبان سی ودومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران را می‌توانید از طریق لینک زیر http://www.yafestival.ir/ در سایت جشنواره مشاهده کنید.

سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان از ۳۱ تا ۴ مهر با لوگو و طراحی جدید در تهران برگزار خواهد شد.

