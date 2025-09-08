خبرگزاری کار ایران
اعلام فهرست نهایی منتخبین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران
اسامی نهایی راه‌یافتگان به مرحله پایانی سی‌ودومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از ستادخبری سی‌ و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، بر اساس این گزارش، در مجموع ۱۵۴ هنرجو به مرحله نهایی راه یافتند که از این تعداد ۸۵ نفر خانم و ۶۹ نفر آقا هستند. 

در میان رشته‌های هنری، بیشترین تعداد راه‌یافتگان به ترتیب مربوط به رشته‌های نقاشی با ۲۲ نفر، طراحی با ۲۰ نفر و عکاسی با ۱۸ نفر است. پس از آن رشته‌های گرافیک و تصویرسازی هر کدام با ۱۶ نفر، خوشنویسی با ۱۴ نفر، مجسمه و نگارگری هر کدام با ۱۲ نفر، هنر سرامیک با ۹ نفر، کاریکاتور با ۸ نفر و رسانه‌های هنری جدید با ۷ نفر حضور دارند. 

از منظر پراکندگی جغرافیایی، استان تهران با ۲۹ هنرجو بیشترین تعداد منتخبین را دارد. استان‌های اصفهان و خراسان رضوی هر کدام با ۱۶ نفر در رتبه بعدی قرار گرفتند. همچنین استان‌های البرز با ۱۲ نفر، فارس با ۱۰ نفر و اردبیل با ۸ نفر در جمع استان‌های برتر از نظر تعداد پذیرفته‌شدگان هستند. 

در این دوره، برخی استان‌ها مانند لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، کرمانشاه و هرمزگان نماینده‌ای در مرحله نهایی نداشتند. 

فهرست کامل منتخبان سی ودومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران را می‌توانید از طریق لینک زیر http://www.yafestival.ir/ در سایت جشنواره مشاهده کنید. 

سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان از ۳۱ تا ۴ مهر با لوگو و طراحی جدید در تهران برگزار خواهد شد.

