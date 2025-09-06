نمایش و نقد «زندگی چاک» در فرهنگسرای ارسباران

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، فیلم سینمایی «زندگی چاک» ساخته‌ی مایک فلنگن، محصول ۲۰۲۴ آمریکا، در ژانر فانتزی، تخیلی، درام و امیدبخش یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ در سالن فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن با حضور کورش جاهد (مدرس سینما) نقد و بررسی می‌شود.

فیلم زندگی چاک داستانی امیدبخش و فراتر از ژانر، از سه فصل از زندگی مردی معمولی به نام چارلز کرانتز (با بازی تام هیدلستون) را روایت می‌کند که شور عشق، درد فراق و ژرفای بی‌کران وجود آدمی را تجربه می‌کند.

این فیلم پس از حضور در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو موفق شد برنده جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شود؛ این فیلم براساس رمانی کوتاه به همین نام اثر استیون کینگ در سال ۲۰۲۰، ساخته شده است.

در وبگاه راتن تومیتوز، ٪۸۰ از ۲۲۳ بررسی منتقدین مثبت است و این فیلم میانگینِ امتیاز ۷.۴ از ۱۰ را در وبگاه imdbاختیار دارد. این فیلم در متاکریتیک که از میانگین وزنی استفاده می‌کند، بر اساس نظر ۳۹ منتقد امتیاز ۷۰ از ۱۰۰ را کسب کرده و در وبگاه لترباکسد نیز امتیاز ۳.۷/۵ را کسب کرده است که نشان‌گر «نقدهای عموماً مطلوب» است.

علاقمندان برای حضور در ششصد و شصت و سومین نشست باشگاه فیلم تهران می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند و یا با شماره‌های ۲۰.۲۲۸۷۲۸۱۸ تماس بگیرند. همچنین برای رزرو صندلی نیز می‌توانند به بخش فیلم خارجی و یا صفحه فرهنگسرای ارسباران در سایت سینماتیکت مراجعه کنند.

