حسن روحانی ۲۵ هزار جلد کتاب به کتابخانه ملی اهدا کرد
با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مجموعه شخصی او شامل ۲۵ هزار جلد کتاب ارزشمند رسماً افتتاح و به مخازن این سازمان افزوده شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، حجت‌الاسلام والمسلمین  حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسبق ایران، با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و غلامرضا امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  و هیئت فرهنگی همراه با حضور در این سازمان مجموعه شخصی خود را که شامل ۲۵ هزار جلد کتاب است رسماً افتتاح کرد.

این مجموعه ارزشمند شامل ۲۵ هزار جلد کتاب در موضوعات متنوع علوم انسانی است که با اهدای آن به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، بخش قابل توجهی از منابع شخصی حسن روحانی در اختیار پژوهشگران قرار گرفت. آثار مذکور پس از فهرست‌نویسی و سازمان‌دهی در مخازن و تالارهای تخصصی کتابخانه ملی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

روحانی در این مراسم با اشاره به یادداشت‌های شخصی خود در حاشیه برخی کتاب‌ها به‌ویژه کتاب‌های درسی توضیحاتی درباره استادان و سال‌های تحصیل خود ارائه کرد. او همچنین به تجربه دوران تحصیل در مدرسه‌ای که به ابتکار آیت‌الله شهید بهشتی در سال ۱۳۴۰ در قم تأسیس شده بود پرداخت. وی در ادامه با یادآوری خاطراتی از دوران تحصیل دانشگاهی و استادان آن سال‌ها بر ارزش علمی و شخصی این مجموعه اهدایی تأکید کرد.

این مراسم با حضور مدیران و کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران همراه بود.

