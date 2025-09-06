به گزارش خبرنگار ایلنا، همایون اسعدیان در ابتدا این نشست اظهار کرد: وزارت ارشاد در موارد متعددی حمایت‌های خوبی داشته و می‌دانم برای فیلم «پیرپسر» که تلاش می‌شد اکرانش متوقف شود چه کارهایی انجام دادند. از نظر من اگر وزارت ارشاد برای «پیرپسر» کارت زرد گرفته، کارت افتخار است و قابل احترام و اگر برای مجوز کنسرت همایون شجریان کارت قرمز هم می‌گرفت، باز هم افتخار بود.

اسعدیان درباره کمیته انتخاب نماینده ایران در آکادمی اسکار گفت: مخالفتی در این زمینه نبوده که این پروسه از بنیاد سینمایی فارابی به صنوف واگذار شود اما این رویه نیازمند زمان است. برای امسال هم ۹ نفر اسم داده شد که از طرف فارابی فقط با ۶ نفر تماس گرفته شده و اگرچه آن سه نفر ممکن بود در لیست خانه سینما باشند، تصمیم گرفتیم به دلیل خلف وعده صورت گرفته مشخص شود که خانه سینما نقش خاصی ندارد. البته دوستان دیگر ما می‌خواستند استعفا دهند ولی درخواست کردیم که به کار ادامه دهند.

وی افزود: همانطور که می‌دانید گروهی در خارج از مرزها طی نامه‌نگاری با اسکار در تلاش بودند که بگویند انتخاب بنیاد سینمایی فارابی معتبر نیست و فیلم معرفی‌شده بهتر است که احتمالا توسط گروهی خارج از ایران انتخاب شود. از طرفی به دلیل شرایط سیاسی کشور این تلاش وجود دارد که سینمای ایران مثل سینمای روسیه از اسکار حذف شود و خانه سینما برای حفظ سهمیه و احترام گذاشتن به فیلمسازان و حفظ منافع ملی باید سعی کند که سهمیه ایران حفظ شود. اختلاف درونی که بین ما و وزارت ارشاد پیش آمده نباید منجر به این نشود که کل مسئله را حذف کنیم و تلاش خواهیم کرد که این درگاه را به صنوف منتقل کنیم.

مدیرعامل خانه سینما تأکید کرد: مشکل اساسی بعدی بیمه دوستان است. من به شخصه دو هفته پیش حکم بازنشستگی‌ام را از سازمان تامین اجتماعی گرفتم که در آن حکم پایه حقوق من ۷میلیون است. دوستان ما در تلاش هستند و توافقات مثبتی صورت گرفته و چند قدم رو به جلو برای حل این مشکل برداشتیم اما مشکل اساسی که در وزارت ارشاد مطرح کردیم این است که نه ما سینماگران بلکه اساسا هنرمندان دارای کد شغلی در وزارت کار نیستند و ما در وزارت کار بی‌هویت هستیم و تا نتوانیم کد شغلی بگیریم هم در بیمه و هم در مسئله مالیات دچار مشکل خواهیم بود. اداره مالیات تکلیفش با ما مشخص نیست، دولت بایستی یک لایحه به مجلس ببرد و برای هنرمندان کد شغلی تعریف شود و هم بیمه و هم اداره مالیات بداند با ما چگونه برخورد شود.

وی افزود: نکته بعدی این است که ما سعی کردیم بعد از ۶-۷ سال بتوانیم امسال جشن سینما داشته باشیم، پس از شیوع کرونا سعی کردیم این رویداد را برگزار کنیم که با اعتراضات سال ۱۴۰۱ برخورد کردیم و امسال که تصمیم به برگزاری داشتیم جنگ دوازده روزه رخ داد؛ دوستان برای این جشن حتی دبیر هم تعیین کرده بودند که آقای مصطفی کیایی بود اما امکان برگزاری جشن فراهم نشد. در حال حاضر استفاده از کلمه جشن توهین به مردمی است که در این شرایط زندگی می‌کنند. اما روز سینما سر جای خودش است، ما مراسم این روز را برگزار می‌کنیم، سینما در شادی و غم مردم حضور داشته، در جریان مقاومت مردم در برابر بیگانه حضور داشته و در موارد مختلف هشدارهایی داده و همیشه محکوم به سیاه‌نمایی شده اما بسیاری از مسائلی که این روزها درباره آن هشدار داده بود را در کشور می‌بینیم. مراسم روز ملی سینما یک گرامیداشت برای روز سینماست و جایزه‌ای داده نخواهد شد و تا سال آینده مکانیزم برگزاری جشن هم به شکلی خواهد بود که فیلم‌های امسال و فیلم‌های سال آینده مورد قضاوت قرار بگیرند. در جمعه پیش رو گرامیداشت سینمای ایران را خواهیم داشت. افتخار میکنیم که فردای جنگ دوازده روزه اولین جایی که وزیر ارشاد می‌رود به خانه سینماست، افتخار می‌کنیم که ما توانستیم علی‌رغم تهمت‌هایی که زده می‌شود کاری کنیم که از این سینما تقدیر شود.

اسعدیان در ادامه اعلام کرد که مراسم روز ملی سینما روز جمعه ساعت ۱۹ در موزه سینما برگزار خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی مربوط به شفاف‌سازی درباره بودجه خانه سینما، گفت: مدام در کانال‌های فضای مجازی می‌خوانم که بودجه‌های میلیاردی خانه سینما چه می‌شود، خانه سینما سال گذشته کلا ۱۴ میلیارد تومان از وزارت ارشاد دریافت کرده است در حالیکه هزینه‌های جاری خانه سینما در ماه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان است. بخشی از بودجه خانه سینما به دوستانی پرداخت می‌شود که ماهانه مستمری دریافت می‌کنند و ما هیچ‌گاه نام این دوستان را اعلام نخواهیم کرد. ما سعی می‌کنیم بخش‌هایی که منفعل بوده را فعال کنیم، کارگاه‌هایی که لازم است را برگزار کنیم، ما مشغول مذاکره هستیم که آیا ما می‌توانیم با بیمارستانی معتبر به تفاهم برسیم تا دوستان در آن بیمارستان فرانچایز پرداخت نکنند. ما باید شرایطی را فراهم کنیم که دوستانمان در شرایط آبرومندی زندگی کنند. چند سال است که دوستان در خانه سینما دنبال آماده‌سازی قرارداد تیپ بودند، ما باید قراردادی آماده کنیم که همه دفاتر و تهیه‌کنندگان با آن، قرارداد ببندند. این قرارداد آماده شده و تهیه‌کنندگان باید آن را بپذیرند و تا آن‌ها نپذیرند جا انداختن این قرارداد امکان ندارد.

علیرضا حسینی عضو هیئت مدیره خانه سینما نیز در تکمیل اظهارات اسعدیان گفت: به جز قرارداد تیپ پیمان جمعی کار هم بسته شده که در اختیار تهیه‌کنندگان قرار گرفته است و قرارداد تیپ بخشی از این پیمان به حساب می‌آید.

در ادامه این نشست اسعدیان در پاسخ به پرسشی مربوط به بیانیه خانه سینما درباره انتخاب نماینده ایران در اسکار اظهار کرد: از آن بیانیه پشیمان نیستیم. مذاکرات درباره اینکه درگاه انتخاب نماینده اسکار عوض شود و به خانه سینما سپرده شود از سال گذشته نبوده و اقدامی تازه است. لیست کمیته انتخاب فیلم اسکار باید به تایید آکادمی اسکار برسد و آن بیانیه به معنای جنگ ما با وزارت ارشاد نیست، خانه سینما به غیر از دوره آقای شمقدری که خانه سینما را بستند در هیچ دوره‌ای با وزارت ارشاد در تقابل قرار نگرفته است.

وی افزود: خانه سینما نُه نفر را به این کمیته معرفی کرده و بنیاد فارابی با شش نفر تماس گرفته است. من اگر تصور کنم که آن دوستان تسلیم تصمیم مدیریتی از بالاست هستند به همکاران خودم توهین کرده‌ام. هر رای که آن کمیته داده برای من قابل احترام است، طبیعتا ما دیدگاه‌های مختلفی داریم و من باید به نظر آن نه نفر احترام بگذارم و برای همکارانم احترام قائل هستم و می‌دانم که دستور نمی‌گیرند.

اسعدیان درباره بیمه تکمیلی خانه سینما، تأکید کرد: شاید مبلغ بیمه تکمیلی برای برخی افراد سنگین باشد، ما به همه صنوف گفته‌ایم که لیست آن‌هایی که نمی‌توانند این مبلغ را بپردازند به ما بدهند. ما در تعاملی که با صنوف داشتیم، لیستی ۲۰-۳۰ نفره از صنوف مختلف داریم که خواهش کردیم پیش‌تر این افراد را به ما معرفی کنند. طی چند روز آینده همراه با هدایایی نزد این دوستان خواهیم رفت و این اقدام یک یادآوری است تا بدانند همکارانمان را فراموش نمی‌کنیم.

وی افزود: خانه سینما خلاف تمام سیستم‌های سندیکایی جهان تشکیل شده، در همه جای دنیا صنوف تشکیل می‌شوند تا سنگ بنایی بزرگ‌تر تشکیل دهند ولی در ایران این رویه وارونه بود و اول خانه سینما تشکیل شد و بعد به صنوف گفتند که ذیل این خانه قرار بگیرند. در اساسنامه خانه سینما تأکید شده که بودجه خانه سینما از حق عضویت صنوف فراهم می‌شود ولی هیچ صنفی به خانه حق عضویت نمی‌دهد. از یک طرف می‌گوییم دولت کاری به کارمان نداشته باشد ولی دولت وظیفه‌اش است که برای فرهنگ و هنر بودجه بگذارد اما خود ما هم باید همیت صنفی را به وجود بیاوریم. صنف وظیفه‌اش این است که ازشان و منزلت و حقوق شما حمایت کند و خانه سینما این کار را به خوبی انجام می‌دهد.

حسینی نیز تأکید کرد: تک‌تک روسای صنوف خودشان نام اعضایی که قرار است به آن‌ها کمک شود را به هیئت رییسه می‌دهند و خارج از آن به هیچکس مبلغی پرداخت نمی‌شود.

اسعدیان در ادامه گفت: ما باید به جای صدقه دادن فکر درآمدهای پایدار باشیم، صندوق بیکاری هم صدقه نیست ولی اینکه افراد پردرآمد بیایند پولی بدهند یک حرکت خیریه‌ای است.

مدیرعامل خانه سینما در پاسخ به پرسشی درباره انتقادش از محمدمهدی اسماعیلی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ذره‌ای نسبت به آنچه که درباره آقای اسماعیلی نوشتم، پشیمان نیستم، هیچ فیلمی در هیچ جای دنیا باعث سرنگونی و تزلزل هیچ حکومتی نشده، اگر میگوییم سینما همواره هشدار داده، کاملاً مشخص است که خیلی از مسائل امروز جامعه ما را سینما پیش‌تر هشدار داده بود و بسیاری آن را سیاه‌نمایی دانستند. در برابر هر فرد حکومتی فضا را بسته‌تر نکند من سر تعظیم فرود می‌آورم.

وی افزود: ما بر این عقیده‌ایم که آیین‌نامه‌ها باید بروز شود اما این بروز شدن دو معنا می‌تواند داشته باشد و برخی بر این عقیده‌اند که فضا باید بازتر شود و برخی می‌گویند باید فضا را محدودتر کرد.

اسعدیان درباره نقش خانه سینما در برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: جشنواره جهانی چند سال تعطیل بوده و اگر از خانه کمکی بخواهند کاملاً در خدمتشان هستیم.

وی درباره مشکلات حقوقی برخی سینماگران گفت: در هنرمندانی که دچار مشکل حقوقی هستند باید بگویم که همه ما تمام تلاشمان را کردیم تا کمترین آسیب و مشکل برای هنرمندان در دوره اعتراضی به وجود بیاید و طبیعتا سعی بر این است که برخی کارها در سکوت انجام شود.

وی افزود: در دوره آقای اسماعیلی بعد از مستقر شدنشان در وزارت ارشاد به جلسه‌ای در تالار وحدت دعوت شدم که به آنجا رفتم. آنجا نکته‌ای گفتم که ما از زمانه آنالوگ به دیجیتال وارد شدیم ولی همه قواعد و قوانینمان همچنان بر پایه دوره آنالوگ است. زمانه دیجیتال قوانین خودشان را می‌خواهد، از ما نترسید ما پیر و محافظه‌کار هستیم، سونامی جوانان در راه است و آن‌ها درباره قواعد شما نگرانی ندارند و کار خود را انجام می‌دهند و تا وقتی مسئولان متوجه نشوند که دیگر نمی‌شود به شیوه سابق ادامه داد و تا زمانیکه آن‌ها متوجه این تغییر اساسی نشوند این مشکلات وجود دارد. درباره حذف پروانه ساخت نیز آنچه که شورایعالی تهیه‌کنندگان بگویند را حمایت می‌کنیم چون آن‌ها صاحبان حقوقی آثار هستند. این یک نکته کلیدی است که همه چیز تغییر کرده و ما ۲۰-۳۰ سال از زمانه‌مان عقب افتاده‌ایم. به زودی با خیل عظیم سریالهای اینستاگرامی روبرو خواهیم شد و اگر این زمانه را درک نکنیم با مشکلاتی روبرو خواهیم بود. ما با انبوهی فیلم زیرزمینی روبرو هستیم که به جشنواره‌های خارجی می‌روند. باید قوانین را متناسب با این شرایط بنویسیم. باید برخی نگرانی‌ها کنار برود و باید اجازه دهند که سینما نفس بکشد.

اسعدیان در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا درباره سوالات خانه سینما از کاندیداهای ریاست جمهوری و وعده‌های رئیس جمهور، گفت: به محض رییس جمهور شدن آقای پزشکیان، آقای اسماعیل هنیه را در تهران ترور کردند و در یک سال گذشته وضعیت پیچیده‌ای بر کشور حاکم بوده ولی آن چیزی که به نظر می‌آید در بخش فرهنگ اتفاق افتاده این است که وزارت ارشاد برخورد بسیار محترمانه‌ای با اهالی فرهنگ داشتند.

حسینی نیز در پاسخ به این پرسش گفت: موارد مربوط به هشت سوال را در این یک سال چند بار پیگیری کردیم، چون از عملکرد صورت گرفته خیلی راضی نبودیم اما به هر حال باید خودمان را در این ظرف فضا و مکان ببینیم. اتفاقات ناگواری در این یک سال که رخ داده آنقدر دولت را درگیر مسایل سیاسی و امنیتی کرده که کمتر به بحث فرهنگ و سینما کمتر پرداخته‌اند.

وی افزود: ما با کسی دشمنی نداریم، نه با مجلس نه با دولت. متأسفانه در کشور ما اگر سنگی می‌غلتد سریع به سمت فرهنگ و هنر منحرفش می‌کنند. در همین چند وقت گذشته هنرمندان برای ایجاد امید تلاش کردند ولی معمولاً اولین وزیری که پایش به مجلس باز می‌شود وزیر فرهنگ است و این رویه‌ای نادرست است. هر چند که به خیلی از پرسش‌های ما پاسخ داده نشده و ما خواستار تعامل بهتری با خانه سینما هستیم و در این زمینه دلخوری‌هایی وجود دارد. امیدواریم شرایط بهتری فراهم شود و به رسیدگی آن هشت پرسش برسم ولی متاسفانه هر دفعه که قصد رسیدگی به آن هشت پرسش را داشتیم آقای پزشکیان داخل گردابی بودند که مجبور به سکوت شدیم.

اسعدیان درباره نگاه خانه سینما به سینمای زیرزمینی گفت: ما نمی‌توانیم بگوییم فیلم زیرزمینی بسازید اما موظفیم از کسانیکه قواعد را کنار می‌گذارند حمایت کنیم و خانه قطعا این حمایت را خواهد شد. ما به طور قطع از اثر درخشانی که بدون مجوز ساخته شده حمایت خواهیم کرد. من به قوانین احترام می‌گذارم اما نمیتوانم بگویم که همه اینطور باشند.

در پایان علیرضا حسینی درباره سند ملی سینما و موضع خانه سینما نسبت به آن گفت: خانه سینما، این سند را قبول ندارد، نوشتن یک سند منافی به‌روز بودن و درک شرایط جدید است. حقیقتا این سند از روی سند سینمای چین و چند کشور دیگر ترجمه شده و ما هیچ تمایلی برای پذیرش آن سند نداریم و هیچ موردی از آن به کشور ما مربوط نیست. این سند نوشتن‌ها بیشتر دست و پا گیر است و اگر قرار است اتفاقی رخ دهد باید با حضور و مشارکت خود سینماگران باشد.

