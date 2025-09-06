آغاز اجراهای «خودمعشوق پنداری» از خانه هنرمندان

به گزارش ایلنا، پرفورمنس آرت «خودمعشوق‌پنداری» بر اساس هنر انتزاعی با طراحی و کارگردانی صادق کندری و به‌ صورت کار گروهی خلاق برنامه‌ریزی شده است.

این اجرا به مدت پنج شب، از دوشنبه ۱۷ تا جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ در گالری هادی میرمیران خانه هنرمندان روی صحنه خواهد رفت و ورود برای عموم آزاد است.

این اجرای بینارشته‌ای تلفیقی از هنرهای نمایشی، ویدئو آرت و اجراست که با تاکید بر بداهه‌پردازی بر اساس فضا شکل گرفته و هر روز عصر از ساعت ۱۶ تا ۲۱، در بازه‌های زمانی ۳۰ دقیقه‌ای و با ظرفیت ۱۰ نفر مخاطب برگزار شود.

پس از پنج شب اجرا در خانه هنرمندان، این اثر در دیگر گالری‌ها، سالن‌های نمایش و مجموعه‌های هنری نیز روی صحنه خواهد رفت و در نهایت، با گردآوری تمامی مواجهه‌ها و واکنش‌های مخاطبان، نمایشنامه‌ای مونولوگ به‌صورت هم‌زمان نگارش خواهد شد تا به‌زودی روی صحنه برود.

«خودمعشوق‌پنداری» هنری آزادانه و در اختیار مخاطب است که می‌تواند با عناصری که در اختیارش قرار می‌گیرد، مواجهه‌ای منحصربه‌فرد را تجربه کند. همچنین مخاطب می‌تواند مواجهه‌های خود در این اجرا را با ما به اشتراک بگذارد.

در توضیح این اثر آمده است: «خود معشوق‌پنداری عنوانی است انتخاب‌شده برای چندین روایت گوناگون و ازهم‌گسسته، از مواجهه با افرادی که در عین بی‌اطلاعی از شرایط اختلالات روانی خود، می‌توانند بر انواع روابط اجتماعی و انسانی ما نیز تاثیر بگذارند. همه ما، بی‌آنکه بخواهیم یا انتخاب کنیم، از معاشرت یا برخورد با این افراد، نوعی از اختلالات روانی آن‌ها را در ناخودآگاه خود ذخیره کرده و وارد چرخه‌ای بی‌تکرار از رفتارهایی می‌شویم که خودمان انتخابشان نکرده‌ایم، اما با ما همراه هستند…»

عوامل پرفورمنس آرت «خودمعشوق پنداری» عبارتند از طراح و کارگردان: صادق کندری، بازیگر: سارا پوردلجو، آهنگساز و نوازنده ویالن: موژان میرزایی، مجری طرح: رها جهانشاهی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: سمیرا زائری، طراح گرافیک: فاطمه ضیایی، طراح لباس: نسیم ملکی، طراح گریم: شایان اسکندری، ناظر ضبط موسیقی: فرزان روزبهانی، میکس و مسترینگ موسیقی: محمد شریعت، مدیر فیلمبرداری (بخش ویدئو آرت): بهنام اسفنجانی، نورپرداز (بخش ویدئو آرت): امیرحسین نوش آذر، دستیارنور: اسرافیل اسماعیلی، فیلمبرداران: سهیل شیرزاد و مرتضی حاج محمدی، لوکیشن (ویدئو آرت): دوما لوکیشن، امیرصادقی، تجهیزات: ایماژ فیلم، مهران اسفنجانی، مدیر تولید (ویدئو آرت): مسعود سعادتمند، مدیر روابط عمومی: نغمه دانش آشتیانی و دستیار روابط عمومی: محمد کفیلی.

