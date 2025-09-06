خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش کارناوال به استفاده از نامش در برنامه‌ای با اجرای رامبد جوان

«کارناوال» هویت فرهنگی ماست، نه ابزار تجاری!

«کارناوال» هویت فرهنگی ماست، نه ابزار تجاری!
کد خبر : 1682556
لینک کوتاه کپی شد.

پلتفرم گردشگری کارناوال امروز با صدور بیانیه‌ای رسمی به حواشی ایجاد شده درباره برنامه رامبد جوان واکنش نشان داد و اقدام سازندگان آن را «سوءاستفاده از هویت فرهنگی» خود دانست.

به گزارش ایلنا، کارناوال شرکتی دانش‌بنیان است که به‌عنوان یک برند رسمی در وزارتخانه گردشگری، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و سازمان هواپیمایی کشوری ثبت شده است. این پلتفرم در بیانیه خود اعلام کرد: استفاده از نام «کارناوال» در رئالیتی‌شوی اخیر هیچ ارتباطی با این مجموعه ندارد و تنها باعث سردرگمی میلیون‌ها کاربر این پلتفرم شده است.

در این بیانیه آمده است: «پرسش‌های بسیاری از سوی کاربران دریافت کرده‌ایم که آیا میان پلتفرم کارناوال و برنامه تلویزیونی کارناوال ارتباطی وجود دارد یا خیر. لازم به تأکید است هیچ‌گونه همکاری در این زمینه صورت نگرفته و بهره‌برداری از این نام، مصداق بارز نقض حقوق تجاری و فرهنگی ماست.»

خشایار مهدوی، مدیرعامل کارناوال، با اشاره به فعالیت این مجموعه از سال ۱۳۹۶ و سابقه نزدیک به دو دهه حضور در صنعت گردشگری، می‌گوید: «کارناوال امروز یکی از بازیگران اصلی عرصه گردشگری کشور است که با تکیه بر نیروهای متخصص و خلاق، خدمات سفر مسئولانه و خانواده‌محور ارائه می‌دهد.»

او توضیح می‌دهد: «سال‌هاست تمرکز خود را روی توسعه آنچه جای خالی‌اش در صنعت گردشگری کشورمان حس می‌شود، معطوف کرده‌ایم تا برند و پلتفرمی محبوب برای سفر و گردشگری را توسعه دهیم.»

به گفته مدیرعامل این پلتفرم، تلاش‌های اولیه برای حل ماجرا از مسیر گفت‌وگو نتیجه‌ای نداشته و برخورد غیرحرفه‌ای طرف مقابل موجب شد کارناوال موضوع را به‌صورت شفاف با افکار عمومی در میان بگذارد: «کارناوال اصلی همچنان پویا و فعال است و هیچ‌گونه ارتباطی با تولیدات نمایشی اخیر ندارد.»

برای مطالعه متن کامل بیانیه اینجا را کلیک کنید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی