«کارناوال» هویت فرهنگی ماست، نه ابزار تجاری!

به گزارش ایلنا، کارناوال شرکتی دانش‌بنیان است که به‌عنوان یک برند رسمی در وزارتخانه گردشگری، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و سازمان هواپیمایی کشوری ثبت شده است. این پلتفرم در بیانیه خود اعلام کرد: استفاده از نام «کارناوال» در رئالیتی‌شوی اخیر هیچ ارتباطی با این مجموعه ندارد و تنها باعث سردرگمی میلیون‌ها کاربر این پلتفرم شده است.



در این بیانیه آمده است: «پرسش‌های بسیاری از سوی کاربران دریافت کرده‌ایم که آیا میان پلتفرم کارناوال و برنامه تلویزیونی کارناوال ارتباطی وجود دارد یا خیر. لازم به تأکید است هیچ‌گونه همکاری در این زمینه صورت نگرفته و بهره‌برداری از این نام، مصداق بارز نقض حقوق تجاری و فرهنگی ماست.»



خشایار مهدوی، مدیرعامل کارناوال، با اشاره به فعالیت این مجموعه از سال ۱۳۹۶ و سابقه نزدیک به دو دهه حضور در صنعت گردشگری، می‌گوید: «کارناوال امروز یکی از بازیگران اصلی عرصه گردشگری کشور است که با تکیه بر نیروهای متخصص و خلاق، خدمات سفر مسئولانه و خانواده‌محور ارائه می‌دهد.»



او توضیح می‌دهد: «سال‌هاست تمرکز خود را روی توسعه آنچه جای خالی‌اش در صنعت گردشگری کشورمان حس می‌شود، معطوف کرده‌ایم تا برند و پلتفرمی محبوب برای سفر و گردشگری را توسعه دهیم.»



به گفته مدیرعامل این پلتفرم، تلاش‌های اولیه برای حل ماجرا از مسیر گفت‌وگو نتیجه‌ای نداشته و برخورد غیرحرفه‌ای طرف مقابل موجب شد کارناوال موضوع را به‌صورت شفاف با افکار عمومی در میان بگذارد: «کارناوال اصلی همچنان پویا و فعال است و هیچ‌گونه ارتباطی با تولیدات نمایشی اخیر ندارد.»



برای مطالعه متن کامل بیانیه اینجا را کلیک کنید.

