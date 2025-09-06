«خفهشو عزیزم!» روی صحنه میرود
پوستر نمایش «خفهشو عزیزم!» به نویسندگی محمد صالحعلاء و کارگردانی احمد بیگی رونمایی شد.
به گزارش ایلنا، نمایش «خفهشو عزیزم!» از ۲۶ شهریور در صحنه اصلی خانه نمایش «دا» روی صحنه میرود و هر شب ساعت ۱۹ به مدت یک ساعت میزبان مخاطبان خواهد بود.
در این اثر نمایشی شهروز آقائیپور و المیرا صارمی ایفای نقش میکنند. روایتی اجتماعی، پرکشش و سرشار از تعلیق که در یک جمله خلاصه میشود: «مرخصی عزاداری گرفتم تا تو را ببوسم!»
احمد بیگی کارگردان اثر، درباره نمایش نوشته است؛ «خفهشو عزیزم! به علم باستانشناسی تعلق دارد؛ جایی که هر داستان سه بار و به سه گونه روایت میشود. در این فضا، گفتوگو راهی برای آشکار کردن حقیقت است، نه پوشاندن آن. فضایی که بیپرده و صریح، گاه با خندهای آمیخته به اشک، تجربهای متفاوت در تئاتر معاصر ایران میسازد.»
سایر عوامل نمایش «خفهشو عزیزم!» عبارتند از: طراح صحنه: احمد بیگی، طراح لباس: فاطمه موسیلو، طراح نور: ایمان اسماعیلی، طراح پوستر و گرافیست: علیرضا غفوری، ساخت دکور: فرشاد رستمی، حامی مالی: ریور گالری، مدیر اجرایی: علی رستمی، منشی صحنه: سارا سعادتنیا، دستیار نخست کارگردان: آیدا فاضلی، گروه کارگردانی: شاهین قیطاسی و محدثه بوربور، عکاسان: اردلان آشناگر و فوژان پارسا، فیلمبردار تیزر: طاها مجد، تصویربردار پشت صحنه: روژینا حاجیان و مدیر رسانه: معصومه دهقان.
تهیه بلیت این تئاتر از طریق سایت تیوال امکانپذیر است.