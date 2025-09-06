نمایش «چهل گیس» روی صحنه رفت

به گزارش ایلنا، پوستر نمایش «چهل گیس» به نویسندگی محمد چرمشیر، کارگردانی سیروس کهوری‌نژاد که طراحی آن را فرزاد ادیبی انجام داده، همزمان با اولین اجرای خود توسط رضا مردانی مدیر مرکز هنرهای نمایشی رونمایی شد.

در این نمایش که از ۱۲ شهریور تا ۴ مهر ماه در سالن ماه حوزه هنری ساعت ۱۹ روی صحنه می‌رود، سیروس کهوری نژاد، حمید رمضانی، زهره محمودی، مرجان امینی راد، کیانا نامدارنیا، سیدمحمدحسین صالحی، نیلوفر زمانی، رهام داداشی، نگار شهبازی، علیرضا واحدی، محمد حسین کلانتری، الیکا تصدیقی، دیانا نامدارنیا، یسنا سورانی، محدثه امیریان به ایفای نقش می‌پردازند.

در رونمایی این پوستر سیروس کهوری نژاد گفت: پارچه‌ای که روی پوستر‌ها برای رونمایی آن انداخته می‌شود و برداشته می‌شود تا پوستر دیده شود، حاصل رنج و سختی‌های است که یک گروه نمایش می‌کشد و هزینه می‌کند تا یک نمایش به اجرا برسد و بعد رونمایی تلاش کند تا با جذب تماشاگر هم نمایش دیده شود و هم به فروش برسد، تا هزینه‌ها به گروه برگردد و این دیده شدن نیاز به تبلیغی است که تماشاگرانی که نمایش را دیده‌اند به دوستانشان نمایش را پیشنهاد می‌کنند، منتقدانی که نقد برای نمایش‌ها می‌نویسند و حمایت مسئولان مرکز هنرهای نمایشی از نمایش‌های که به سنت‌ها و قصه‌های کهن ایرانی می‌پردازند.

رضا مردانی مدیر دفتر مرکز هنرهای نمایشی ضمن تشکر و خسته نباشید به گروه بابت اجرای یک نمایش آینی از خطه جنوب ایران ابراز امیدواری کرد برای اتفاق‌های خوب برای نمایش‌ها با موضوعات آئین‌های و فرهنگ ایرانی

عوامل هنری نمایش عبارتند از برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: هادی لشکری، طراح صحنه، ساخت آکسسوار و ماسک: سیروس کهوری‌نژاد، دستیار ساخت آکساسوار و ماسک: آذر طهماسب‌نظامی، منشی صحنه مینا امیدپناه، مدیر صحنه: ابوالفضل عبدالی، دستیار صحنه، مرتضی لطفی، طراح پوستر و بروشور: فرزاد ادیبی، طراح لباس: آذر طهماسب‌نظامی، عکاس و فیلمبردار: مسعود کهوری‌نژاد و روزبه کهوری‌نژاد، نور و صدا: ابوالفضل عبدالی، مینا امیدپناه، آهنگساز و تنظیم موسیقی: محمد کهوری‌نژاد، نوازندگان (گروه موسیقی آوای ساحل): حسین لشکری، محمدرضا تیموریان، هادی لشکری، آتنا خاریابند، علی لشکری، مارتیا نجار، آوا: محمدرضا تیموریان، همخوان: شیوا زارعی، روابط عمومی: روح‌الله شکروی، مشاور تبلیغات: مسعود کهوری نژاد و گروه هنری ویزور، مشاور رسانه: رضا پورزارعی

