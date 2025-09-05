خبرگزاری کار ایران
سه نمایشنامه از هاوارد زین بررسی می‌شود

سه نمایشنامه از هاوارد زین بررسی می‌شود
کد خبر : 1682249
یازدهمین نشست از مجموعه نشست‌های دوشنبه‌های کتاب خانه تمرین شمس با موضوع محوری بررسی سه نمایشنامه از هاوارد زین برگزار می‌شود.

به  گزارش  ایلنا، یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های دوشنبه‌های کتاب، ۱۷ شهریورماه ساعت ۱۹ با موضوع «هاوارد زین و تئاتر آمریکا: رویکرد انتقادی در عصر ترامپیسم» براساس سه نمایشنامه «اما»، «مارکس در سوهو» و «دختر ونوس» بررسی می‌شود. 

در این برنامه، ناصر حبیبیان نمایشنامه‌نویس، کارگردان پژوهشگر و استاد دانشگاه به عنوان سخنران حضور دارد و درباره جنبه‌های ادبی و نمایشی این نمایشنامه‌ها سخنرانی می‌کند. 

این نشست در خانه تمرین شمس به نشانی چهارراه ولیعصر، خیابان رازی، کوچه گودرز، بن‌بست اختصاصی، پلاک ۴ برگزار می‌شود و حضور برای علاقمندان آزاد و رایگان است.

