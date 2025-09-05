به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، براساس آمار رسیده به دبیرخانه، در جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران هزار و ۲۶۸ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۳۶۳ نفر آقا و ۹۰۵ نفر خانم هستند. مجموع آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره هفت هزار و ۵۷۶ اثر اعلام شده است.

در بخش آمار به تفکیک رشته، نقاشی با ۱۹۴۰ اثر و ۳۰۹ شرکت‌کننده بیشترین حضور را داشته و پس از آن عکاسی با ۱۵۲۵ اثر (۱۸۷ نفر) و گرافیک با ۱۱۲۳ اثر (۱۵۷ نفر) در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. رشته‌های تصویرسازی (۸۷۲ اثر/۱۲۸ نفر)، طراحی (۷۳۰ اثر/۱۰۷ نفر)، نگارگری (۳۹۲ اثر/۶۹ نفر)، خوشنویسی (۲۹۰ اثر/۶۳ نفر)، مجسمه (۲۸۵ اثر/۴۳ نفر)، هنر سرامیک (۲۳۸ اثر/۳۹ نفر)، کاریکاتور (۱۰۸ اثر/۱۷ نفر) و رسانه‌های جدید (۷۳ اثر/۱۷ نفر) نیز در رده‌های بعدی جای گرفته‌اند.

از نظر مشارکت استانی، استان تهران با ۲۳۰ نفر در صدر قرار دارد. پس از آن، استان‌های اصفهان (۱۱۷ نفر)، خراسان رضوی (۱۰۸ نفر)، آذربایجان شرقی (۶۵ نفر)، فارس (۶۴ نفر) و البرز (۶۳ نفر) بیشترین تعداد شرکت‌کننده را به خود اختصاص داده‌اند. استان‌های ایلام (۱۲ نفر)، لرستان و چهارمحال و بختیاری (هرکدام ۹ نفر)، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد (هرکدام ۸ نفر)، سیستان و بلوچستان (۴ نفر) و هرمزگان (۱ نفر) کمترین میزان حضور را در این دوره داشته‌اند.

گفتنی است، این جشنواره تاکنون با هفت هزار و ۸۶۵ اثر در دوره سی‌ویکم بیشترین آثار و با هزار و ۳۱۱ شرکت‌کننده در دوره بیست‌وششم بیشترین تعداد هنرمند ثبت‌شده را به خود اختصاص داده است و دوره سی و دوم در هر دو بخش تاکنون رتبه دوم ادوار را به خود اختصاص داده است.

سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان از ۳۱ تا ۴ مهر با لوگو و طراحی جدید در تهران برگزار خواهد شد.

