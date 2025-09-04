موزه سینمای ایران میزبان نمایش آثار پاراجانف میشود
موزه سینمای ایران در روزهای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ میزبان مجموعهای از آثار سرگئی پاراجانف، فیلمساز برجسته و صاحبسبک سینمای جهان خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، شنبه ۱۶شهریور ماه نمایش آثار پاراجانف با حضور آرتور مارتیروسیان، معاون وزیر فرهنگ جمهوری ارمنستان، در موزه سینما برگزار خواهد شد.
در ۱۶ شهریور، نخستین روز، فیلم «رنگ انار»، یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین آثار این فیلمساز، روی پرده خواهد رفت. پس از نمایش فیلم، نشست نقد و بررسی آن با حضور روبرت صافاریان، پژوهشگر و منتقد سینما، برگزار میشود.
روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه، فیلم «عاشق غریب» به نمایش درمیآید. این فیلم نیز از آثار شاخص پاراجانف به شمار میرود و پس از آن، رامتین شهبازی، منتقد نامآشنای سینما، در جلسهای تخصصی به تحلیل و بررسی فیلم خواهد پرداخت.
در روز پایانی این برنامه، سهشنبه ۱۸ شهریورماه، فیلم «افسانه قلعه سورام» اکران خواهد شد و نشست پایانی این مجموعه نیز با حضور آناهید آباد، فیلمساز، برگزار میشود.
نمایش فیلمهای پاراجانف طی این سه روز، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در سالن فردوس موزه سینمای ایران انجام میشود.
طراحی پوستر این رویداد را آرش وکیلزاده بر عهده داشته است.